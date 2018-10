Lob für Wagemut und Aufgeschlossenheit

Im Oktober vor 50 Jahren ist die katholische Kirche St. Verena eingeweiht worden – was Kehlens Kirchengemeinde im September beim Verenafest beging. Das moderne Gotteshaus suchte in Oberschwaben damals seinesgleichen – und war für so manche Debatte gut gewesen. Dies sowohl im Mai 1965, als der Kirchenstiftungsrat den Abbruch der alten Kirche beschloss, als auch im März 1967, als der Backsteinbau teils gesprengt, teils abgerissen wurde. Nur anderthalb Jahre später konnte Bischof Carl Josef Leiprecht zur Weihe des neuen Hauses schreiten, die in der SZ überschrieben war mit: „Lob und Anerkennung für Wagemut und Aufgeschlossenheit“.

Als Kirchbau, der „ganz im Modernen angesiedelt, sich dem Gepräge oberschwäbischer Landschaft und Kultur einfügt“, so hat ihn Pfarrer Joachim Guntram in der damaligen Festschrift bezeichnet, die zur Weihe am 19. Oktober 1968 vorlag (und heute noch in der Kirche erhältlich ist). Als Guntram vier Jahre zuvor nach Kehlen gekommen war, stand die Entscheidung für einen Neubau und gegen eine Renovierung der 1864 bis 1866 gebauten Bauwerks bereits fest. Noch offen war die Standortfrage – ob in der Nähe der geplanten neuen Gemeindemitte jenseits der Schussen oder am alten Platz? Letzterer erhielt den Zuschlag.

Die Planung oblag mit Professor Hans Kammerer und Diplom-Ingenieur Walter Belz zwei Architekten aus Stuttgart. Sie schrieben in der Festschrift: „Wir mussten versuchen, den Charakter des Ortes und der Landschaft mit den neuen Formen, den neuen Baustoffen zu verbinden, den Symbolwert des Kirchenbaus mit dem Streben nach einer gesellschaftsoffenen Liturgie zu vereinen.“

In der SZ war die Kirche so charakterisiert worden: „Nach Außen eine markante Kirchenform, die an romanische Trutzburgen erinnert, im Innern Wärme und Geborgenheit.“

Architektur und Kunst gehen im Innenraum vielfältige Verbindungen ein. Stammen die kolorierten Wandbetonreliefs von Bildhauer Franz Bucher und Kunstmaler Emil Kies, so geht die Holzschnittserie „Vita Verenae“ auf Wilfried Blecher zurück. Die Reliefs von Hilde Broer kamen 1969 hinzu – sowohl die Krippendarstellung am Durchgang zur Taufkapelle als auch der Heilige Antonius am Aufgang zur Empore.

Auf die Tradition in der Namensgebung weist Erika Dillmann als Autorin der Festschrift hin: „Die heilige Verena diente Gott, indem sie den Menschen zu helfen suchte.“

Seit November 2003 steht die Kirche unter Denkmalschutz. Den Erläuterungen des Landesdenkmalamtes ist zu entnehmen, dass es sich um „ein herausragendes Beispiel für die sakrale Architektur jenes Jahrzehnts“ im damals bevorzugten Material Sichtbeton handelt. Und weiter: „Einen wichtigen Beitrag zur sakralen Würde des Innenraums leistet die Bildende Kunst. Vor allem die aus aufbrechenden, farbig gefassten Kuben bestehende Altarwand lässt in ihrer die Naturgesetze scheinbar aufhebenden Schwerelosigkeit die Abkehr von der Alltagsrealität zu.“

Doch nochmals zur Weihe im Oktober 1968, bei der Pfarrer Guntram passend befand: Der Bischof werde den Eindruck mitnehmen, dass man in Kehlen eine Kirche aus Stein und Beton gebaut habe, in der sich die großen Gedanken des Konzils im Leben der Pfarrgemeinde und im Leben eines jeden Einzelnen verwirklichen.

Von dem modernen Bauwerk überzeugt war Pfarrer Guntram. (Foto: Walter Kühnle)

