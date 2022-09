Lkw streift Wohnmobil und Grundstücksmauer

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr in der Palmstraße in Meckenbeuren ein Wohnmobil sowie eine Grundstücksmauer gestreift. Laut Polizei richtete er einen Schaden von rund 1500 Euro an. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Gesicherten Spuren am Unfallort zufolge dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 07541 / 70 10 um sachdienliche Hinweise.