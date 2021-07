Lkw-Fahrer übersieht in der Meckenbeurer Hauptstraße einen Skoda

Sachschaden hat ein 51-jähriger Lastwagenfahrer am Montag gegen 10.15 Uhr in der Hauptstraße verursacht. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens, der mit Sondersignalen unterwegs war, hielt er zunächst an und fuhr kurz danach rückwärts, heißt es im Bericht der Polizei. Dabei übersah er aus Unachtsamkeit den hinter ihm stehenden Skoda einer 18-Jährigen, und kollidierte mit diesem. Während am Lastwagen keine Beschädigung sichtbar war, beläuft sich der Sachschaden am Auto auf rund 1500 Euro.