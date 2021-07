Weil ein 48-jähriger Lastwagenfahrer am Montag gegen 16.45 Uhr in der Felchenstraße in Brochenzell mutmaßlich von der Bremse auf das Gaspedal abgerutscht war, fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Auto Auto einer 56-Jährigen auf. Durch die Kollision entstand laut Polizeibericht am Lastwagen ein Schaden von etwa 1000 Euro, am Auto ein Schaden von etwa 3500 Euro. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand.