Lkw erfasst Gebäudebrücke

Ein hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Wiesentalstraße in Meckenbeuren.

Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer rangierte laut der Polizei auf dem Gelände, wobei der Auflieger seines Gespanns die Verbindungsbrücke zwischen zwei Gebäuden erfasste. Dabei gingen zwei Glasscheiben der Außenfassade zu Bruch. Während am Lkw offenbar kein Sachschaden entstand, wird dieser am Gebäude auf rund 25 000 Euro beziffert.