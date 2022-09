Literaturkreis schaut aufs „Versprechen des Bienenhüters“

Der Literaturkreis Meckenbeuren bespricht beim nächsten Treffen am Dienstag, 4. Oktober, um 18 Uhr das Buch von Christy Lefteri, „Das Versprechen des Bienenhüters“ . Neue Lesefreunde sind herzlich eingeladen.

Zum Inhalt: Nuri ist Bienenhüter. Mit seiner Familie führt er ein erfülltes Leben im syrischen Aleppo, bis der Krieg ihr Zuhause erreicht. Nuris kleiner Sohn Sami wird bei einem Bombenanschlag getötet, seine Frau Afra erblindet. Sie müssen fliehen, um zumindest ihr eigenes Leben zu retten. Die Trauer und Erinnerungen an das einst glückliche Leben begleiten sie auf dem Weg durch eine Welt, die selbst die Mutigsten in die Knie zwingt. Doch in England wartet Nuris Cousin Mustafa mit einem Bienenstock, der neuen Honig und neues Leben verspricht.

Der Literaturkreis trifft sich in der Regel am ersten Dienstag des Monats von 18 bis 19.30 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt in der Wohnanlage am Bahnhof.

Als nächstes steht das Buch „Der Buchspazierer“ von Carsten Henn auf dem Programm.