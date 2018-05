Literaturkreis bespricht „Baba Dunjas letzte Liebe“

Der Literaturkreis trifft sich am Dienstag, 5. Juni, ab 18 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt in der Wohnanlage am Bahnhof Meckenbeuren. Die Teilnehmer besprechen das Buch „Baba Dunjas letzte Liebe“ von Alina Bronsky.

Zum Inhalt: Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem Reaktorunglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt es aus dem Brunnen, Elektrizität an guten Tagen, Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Vögel rufen im Niemandsland so laut wie nirgendwo sonst, die Spinnen weben verrückte Netze, und manchmal kommt sogar ein Toter auf einen Plausch vorbei. Während der sterbenskranke Petrov in der Hängematte Liebesgedichte liest, die Gavrilovs im Garten Schach spielen und die Melkerin Marja mit dem fast 100-jährigen Sidorow anbandelt, schreibt Baba Dunja Briefe an ihre Tochter Irina, die Chirurgin bei der deutschen Bundeswehr ist. Und an ihre Enkelin Laura. Doch dann kommen Fremde ins Dorf – und die Gemeinschaft steht erneut vor der Auflösung. (rth)