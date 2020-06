Linedancer gehen wieder an den Start

Gute Nachrichten vom VfL Brochenzell: Ab Montag, 22. Juni, wird der Anfängerkurs Linedance von 17.15 bis 18.15 Uhr der unter Beachtung aller Corona-Regeln und dem nötigen Sicherheitsabstand wieder fortgesetzt. Das teilt die Abteilung Breitensport in einer entsprechenden Presseinformation mit. Treffpunkt ist in der Humpis-Halle in Brochenzell. Es wird laut der Ankündigung in der Gruppe in Linien – auf Englisch „Lines“ – neben- und hintereinander in den gleichen Schritten getanzt.

Linedance ist für jeden erlernbar, es gibt keine Altersbeschränkung und es wird kein Tanzpartner benötigt, heißt es weiter. Wer Linedance mal im Internet nachschlägt, findet in der freien Enzyklopädie Wikipedia folgende Erklärung zu dem Tanz: Die ursprüngliche Form des Tanzes ist – wie die Entwicklung des Volkstanzes in vielen Kulturen zeigt – der Gruppentanz. Linedance ist konzeptionell ein Gruppentanz, auch wenn Soli möglich sind. Er wird deshalb häufig als eine moderne Ausprägung des ursprünglichen Gruppentanzes gesehen. Damit bildet der heutige Line Dance (nicht zu verwechseln mit anderen historischen Linien-Tanz-Arten) das Gegenstück zu allen traditionellen und modernen Formen des Paartanzes.

Auch die Fortgeschrittenen führen im VfL ihre vierte Runde am Montag, 22. Juni um 18.30 Uhr, ebenfalls in der Humpis-Halle in Brochenzell fort. Und auch hier soll natürlich auf die Einhaltung der Corone-Regeln und den Sicherheitsabstand geachtet werden Die Kurse werden im Rahmen der Kooperation zwischen TSV Meckenbeuren, SV Kehlen und VfL Brochenzell) angeboten.