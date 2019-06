Liebenauer Blutreiter sind seit 111 Jahren in Weingarten dabei

Die Stiftung Liebenau bringen viele meist mit Pflegeheimen oder mit Menschen mit Behinderungen in Verbindung. Dass die Stiftung aber auch eine eigene Blutreitergruppe nach Weingarten sendet, wüssten nur wenige, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch seit 111 Jahren nehme diese Gruppe bereits am Blutritt teil.

Die meisten Liebenauer Reiter, die aus ehemaligen Mitarbeitern und Liebenauer Freunden bestehen, sind nach Angaben der Stiftung den Umgang mit Pferden von Kindesbeinen an gewohnt. Meist reitet sie auf den eigenen, die unabhängig von der Pferderasse einen ausgeglichenen Charakter besitzen müssen, ruhig und leicht kontrollierbar sein sollten. Denn neben dem Reiter muss auch das Pferd einige Stunden Prozessionsweg durchhalten.

Die Vorbereitungen für den Blutfreitag beginnen einen Tag früher, an Christi Himmelfahrt. Morgens werden Sättel und Zaumzeug geputzt und ein Teil der Pferde nach Weingarten ins Quartier gefahren. Für den großen Tag putzen sich alle heraus: Frack und Zylinder werden aus dem Schrank geholt und auf Vordermann gebracht. Die Pferde geputzt, gestriegelt und Mähne und Schweif geflochten. Meist werde das von den Frauen übernommen, so seien auch sie eingebunden, heißt es.

„Frauen sind in Weingarten bisher nur als Ministrantinnen erlaubt. Jedoch sind sie in Bad Wurzach beim Heilig-Blut-Fest seit einigen Jahren auch fester Bestandteil“, so Karl Kurz, der von seinem Schwiegervater Georg Biegger die Gruppenleitung übernommen hat. Und weiter: „Es ist schon oft so, dass ganze Familiengenerationen am Blutritt teilnehmen. Vererbt werden kann die Teilnahme natürlich nicht. Jedoch gibt es schon eine Art Tradition innerhalb einer Familie.“ Kurz’ Schwiegervater Georg Biegger war mit 80 Jahren der älteste Reiter der Liebenauer Abordnung und hat 60 Mal teilgenommen. Enkelin Vanessa durfte bereits mit vier Jahren als Ministrantin mitreiten.

Bei dem katholischen Fest wird alljährlich die Heilig-Blut-Reliquie durch die Weingartener Innenstadt getragen. Muss man katholisch sein, um mitreiten zu dürfen? Karl Kurz: „Ich glaube nicht, dass der liebe Gott da einen Unterschied macht. An ihn glauben sollte man natürlich schon in irgendeiner Weise.“ Gibt es denn eine Art „Geheimmittel“ gegen die Wehwehchen nach dem durchaus anstrengenden Ritt? Während der Blutritt für die Zuschauer etwa zwei Stunden dauert, können das für die Mitwirkenden mit Wartezeiten schon mal sechs bis acht Stunden sein. „Jeder hat sein eigenes Hausrezept. Aber mit einer Bratwurst und einer Halbe Bier sind die Schmerzen schnell vergessen. Die Pferde freuen sich natürlich auch über Wasser und Leckerlies.“

Die Liebenauer treffen sich laut Mitteilung nicht nur einmal im Jahr. Private Feiern, Geburtstage, Jubiläen, aber auch Beerdigungen würden Anlass geben, sich zu sehen und auch offiziell Ehre zu erweisen. Und nach dem Blutritt sei vor dem Blutritt: Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits im Frühjahr.