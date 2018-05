Noch nie war die Zahl der Jubilare so hoch, bei denen sich Geschäftsführer Jörg Munk für ihren Einsatz für Menschen mit Einschränkungen bedanken konnte. Manche von ihnen feierten sogar ihr 40-jähriges Dienstjubiläum in der Stiftung Liebenau.

„Sie sind Langstreckenläufer“, so Munk und freute sich über den vollen Saal im Hofgut Hügle in Bottenreute, wo man Bilanz zog, um auf die gemeinsame Zeit zurück und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Vieles hat sich in den vergangenen 40 Jahren verändert - gesellschaftspolitisch, aber auch in der Entwicklung der Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Die Welt sei bunter, vernetzter und individueller geworden. Die Mitarbeiter aber seien es, die den gesellschaftlichen Wandel durch ihre Arbeit mit den Menschen mit Handicap mitbestimmend prägen, so Munk.Die Geschäftsleiter Markus Schaal und Markus Wursthorn überreichten gemeinsam mit Jörg Munk jedem einzelnen seine Jubiläumsurkunde und bedankten sich persönlich für ihr Engagement.

Bernd Wiggenhauser, stellvertretender Vorsitzender der Mitarbeitervertretung, gratulierte den Jubilaren mit einem Quiz. So stellte er unterhaltsame Fragen aus den letzten Jahrzehnten der Liebenau Teilhabe. Tobias Kaufmann von den Offenen Hilfen Ravensburg schließlich überraschte die Ehrengäste mit einem kabarettistischen Auftritt als Sankt Gallus, der seine Mitarbeiter nie vergisst. Für das Rahmenprogramm sorgte Arnold Fuchs am Keyboard.