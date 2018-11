Liebenau: Meckenbeurer sollen mitmischen

Die gelungene Weiterentwicklung von Liebenau hängt entscheidend davon ab, ob erfahrene Bewohner vor Ort ihre Ideen einbringen und sich konstruktiv auf einen kreativen Prozess einlassen, heißt es in der Vorschau auf eine Bürgerversammlung, die am Mittwoch, 14. November, 19 Uhr, im Gasthof Hirsch in Liebenau stattfindet. Alle Interessierten sind hierzu von der Gemeinde Meckenbeuren herzlich eingeladen.

Wie soll sich Liebenau weiterentwickeln? Welche Bedürfnisse sind vorhanden? Welche Ziele hat die Gemeinde? Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen gibt es? Diese zentralen Fragen sollen während der Bürgerversammlung mit den Bürgern diskutiert werden. Außerdem werden grundlegende Gedanken zum „Rahmenplan Liebenau“ vorgestellen, in dem bisher die Fachleute der Behörden und die Stiftung Liebenau Eckpunkte gesetzt haben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Juli 2018 dem Rahmenplan Liebenau grundsätzlich zugestimmt. Jetzt steht als weiterer Fort-Schritt auf dem Weg zum „Generalbebauungsplan Liebenau“ die Beteiligung an.

Bei der Bürgerversammlung werden Infostände angeboten, bei denen sich die Besucher sich zu folgenden Themen einbringen können: Gestaltung neue Ortsmitte, bauliche Entwicklungen der Stiftung und des Ortsteils, Zufahrten auf das Stiftungsgelände, Verlegung der Hangenstraße, Grünanlagen, Parkgestaltung, Freizeitflächen, Fuß- und Radwegenetz, Straßenquerungen, das Miteinander im Ort speziell im Hinblick auf Menschen mit Behinderung, die Feste im Jahreslauf und viele mehr. Die Ergebnisse der Bürgerversammlung soll dann in den Bebauungsplanverfahren einfließen, teilt die Gemeinde Meckenbeuren in der Pressemitteilung mit.

Um ein möglichst umfangreiches Bild zu erhalten, werden die Meckenbeurer aufgerufen, zahlreich an der Veranstaltung teilzunehmen und sich zu beteiligen. „Wir freuen uns auf Jung und Alt, Gewerbetreibende, Landwirte, Gastronomen, Mitglieder der Vereine, Schul- und Kita-Vertretungen, Eltern und Singles. Sie alle sind willkommen und gefragt“, schließt die Mitteilung.