Lesung und Diskussion zu Schockenhoffs Sexualethik

Zur Lesung von „Die Kunst zu lieben – unterwegs zu einer neuen Sexualethik “ von Eberhard Schockenhoff lädt die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis „keb“ am Donnerstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr ins Meckenbeurer Gemeindehaus ein. Dabei soll es Einblicke in das 500 Seiten starke Werk des verstorbenen Theologen Eberhard Schockenhoff geben. Er verband in seiner Studie Tradition und Reform und fordert das katholische Lehramt zum Umdenken auf. Nicht ohne Perspektiven für Ehe-Theologie und Sexualmoral.

Einen Paradigmenwechsel forderte er vom katholischen Lehramt, will keine kirchliche Morallehre, die zur bloßen Verbotslehre wird. Eberhard Schockenhoff war bekannt für seinen umsichtigen, glaubhaften und achtsamen Blick auf die Lebenswelt der Menschen. Wohl auch deshalb hatte seine Stimme so großes Gewicht. Er war unter anderem Berater im Deutschen Ethikrat, Weggefährte und Gesprächspartner auf allen Ebenen des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens. Er war ein Freund mit offenem Ohr, ein Christ und Priester mit weitem Herz und ein Wissenschaftler mit wachem Verstand. So bescheinigen ihm es seine Weggefährten und seine Assistenten vom Lehrstuhl in Freiburg, Hannes Groß und Philipp Haas im Vorwort des Buches.

Die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Lingen 2019 war der Ausgangspunkt für Schockenhoffs Überlegungen zum Inhalt seines Buches. Sein Vortrag zu Sexual- und Beziehungsethik war dort ein wichtiger Beitrag zum Synodalen Weg. Er setzte sich ein für das zeitgemäße Nachdenken über Sexualität und unterschiedliche Beziehungsformen, weg vom moralischen Zeigefinger – hin zu einer „Kunst des Liebens“. Zeichnet er am Anfang seines Buches noch die Entwicklung der kirchlichen Sexualmoral nach, zeigt er, im weiteren Verlauf einen Weg zu einer neuen Sexual- und Beziehungsethik auf.

Philipp Haas liest in Meckenbeuren aus Schockenhoffs Buch und freut sich auf viele Fragen, Gespräche, Meinungen und Gedanken.