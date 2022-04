Lesefreunde haben in Meckenbeuren wieder eine Anlaufstelle

Nach langer Zwangspause, aufgrund der Pandemie, lädt der Kulturkreis Meckenbeuren wieder zu den Treffen des Literaturkreises ein. Die erste Buchbesprechung soll am Dienstag, 3. Mai, um 18 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt stattfinden. Auf dem Programm steht das Buch „Das Feld“ von Robert Seethaler.

In ihm gibt der Autor einen Einblick in verschiedene Menschenleben unter der Frage: Was bleibt von einem Leben? Laut Vorschau ist Robert Seethalers neuer Roman ein Buch der Menschenleben, jedes ganz anders, jedes mit anderen verbunden, die sich zu einem Bild menschlicher Koexistenz verbinden.

Der Literaturkreis trifft sich immer am ersten Dienstag des Monats in den Lebensräumen für Jung und Alt in der Wohnanlage am Bahnhof. Für weitere Informationen melden sich Interessierte bei Henning Bock, Telefon 07542 / 17 87.