Lernwerkstatt schließt: Träger zufrieden mit Projektergebnis

An der Lernwerkstatt Aulendorf ist neben anderen auch das Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau beteiligt. Das Projekt schließt zum Ende des Jahres, da die EU-Förderung ausläuft. Dabei ging es um die berufliche Integration von Geflüchteten. Weitere Partner waren die Stadt Aulendorf, das Jobcenter Ravensburg, der Integrationsdienst der Caritas und der örtliche Helferkreis Asyl. Die Bilanz zu Projektende ist laut Stiftung Liebenau positiv.

Das auf zwei Jahre angelegte Modellprojekt war im Februar 2018 gestartet. Im Auftrag des Jobcenters Ravensburg machte das BBW dort geflüchtete Menschen mit Sprachunterricht, Bewerbungstraining und der Vermittlung fachpraktischer Fähigkeiten, insbesondere in den Berufsbereichen Farbe, Holz und Metall, fit für den Arbeitsmarkt. Das Besondere daran: Die Lernwerkstatt wurde dabei von diesem breiten Netzwerk getragen.

Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), der Stadt Aulendorf und des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth freute sich über ein „einzigartiges Projekt“, das nicht nur in der Gemeinde für Gesprächsstoff gesorgt habe. So erinnerten Burth und auch BBW-Geschäftsführer Herbert Lüdtke an den Besuch einer Delegation aus Schweden, die sich vor Ort über die Lernwerkstatt informiert hatte. Arbeit sei ein wesentliches Element für Integration, sagte Lüdtke, weshalb man im Berufsbildungswerk zum Beispiel schon seit mehreren Jahren spezielle Berufsvorbereitungsklassen für junge Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse anbiete und sein Knowhow eben nun auch in die Lernwerkstatt mit eingebracht habe.

Insgesamt 60 Teilnehmende unterschiedlicher Nationalitäten, die meisten davon syrische Kriegsflüchtlinge, absolvierten die sechsmonatige Integrationsmaßnahme. Das Ergebnis: 30 Absolventen der Lernwerkstatt haben bereits eine Beschäftigung gefunden, sei es eine Arbeitsstelle, einen Ausbildungsplatz oder eine Anschlussmaßnahme. Die BBW-Projektverantwortliche Monika Kordula freute sich über diese Vermittlungsquote Die Kursleiter Achim Bernhard und Ulrike Ahlfänger wechseln ins BBW nach Ravensburg und kümmern sich dort um Jugendliche mit besonderem Teilhabebedarf.