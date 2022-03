Leonie Leichert vom SV Brochenzell erringt deutsche Meisterschaft

Bei der deutschen Meisterschaft Bogen Halle ist Leonie Leichert vom SV Brochenzell ein großer Erfolg gelungen. Die junge Schützin errang mit ihrer persönlichen Bestleistung den Titel der deutschen Meisterin in der Blankbogen-Schülerklasse.

Konkurrenz gab es dabei genügend. Anfang März reisten laut SVB-Mitteilung über 500 Schützen aus dem gesamten Bundesgebiet zur deutschen Meisterschaft nach Berlin. Neben Leichert war vom Brochenzeller Schützenverein außerdem Franka Kübele am Start. Beide hatten sich bei einer vorgeschalteten Landesmeisterschaft für die 16 zur Verfügung stehenden Plätze in ihrer Altersklasse qualifiziert.

Starke Serien

Die Titelkämpfe fanden am ersten März-Wochenende im Horst-Korber-Sportzentrum statt, wobei die Klasse der Blankbogen Schüler erst am letzten Wettkampftag an der Reihe war. Leichert startete dabei furios: Mit herausragenden Serien von 53,54,53,56 setzte sie sich Stück für Stück von den Konkurrenten ab und führte zur Halbzeit mit 266 Ringen sowie einem Vorsprung von 14 Ringen die Wertung an. Eine Führung, die sie in Hälfte zwei mit 244 Ringen und ihrer persönlichen Bestleistung von 510 Gesamtringen halten konnte. Danach durfte sie stolz die Goldmedaille in Empfang nehmen.

Kübele landete mit ihrer Bestleistung von 422 Gesamtringen auf Rang zwölf.