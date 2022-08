Leonie Leichert ist zum zweiten Mal deutsche Meisterin

Zur deutschen Meisterschaft in der Disziplin Feldbogen haben sich vom SV Brochenzell zwei Teilnehmer qualifiziert. Sie gehörten somit zu den mehr als 240 Teilnehmern, die sich bei den vorgeschalteten Landesmeisterschaften für die nationalen Titelkämpfe in Celle einen Platz sichern konnten. Bei heißen Temperaturen gingen Roman Hartmann in der Blankbogen-Herrenklasse und Leonie Leichert in der Blankbogen-Schülerklasse an den Start.

Dabei galt es laut Mitteilung, insgesamt 24 Scheiben mit bekannten und unbekannten Entfernungen zwischen fünf und 50 Metern – bei den Schülern zwischen fünf und 40 Metern – zu bewältigen. Nicht immer ganz einfach ist dabei laut Mitteilung der Brochenzeller die Licht-Schatten-Konstellation sowie die Bergauf- und Bergabschüsse. Dies wusste Leonie Leichert aber gekonnt umzusetzen und wurde mit 235 Ringen und deutlichem Vorsprung auf die Konkurrenz deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse.

Bei der Siegerehrung durfte sie voller Stolz die Goldmedaille in Empfang nehmen. Nach ihrem „sensationellen Gewinn im März in der Halle in Berlin“, wie die Brochenzeller stolz mitteilen, war dies in Leicherts erstem Meisterschaftsjahr bereits die zweite Medaille auf nationaler Ebene.

Roman Hartmann ergänzte bei den Herren in einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit 262 Ringen auf Position neun das tolle Ergebnis für die Schützen des SV Brochenzell.