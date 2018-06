Leistungsschau öffnet um 11 Uhr ihre Pforten

Mehr als 40 Firmen bringen sich am 6. Mai mit Angeboten, Aktionen und Betriebsführungen am verkaufsoffenen Sonntag und der Gewerbeschau ein. Dauert erster von 12 bis 17 Uhr, so öffnet die Leistungs- und Gewerbeschau um 11 Uhr ihre Pforten im Gewerbegebiet. Als Highlight für die ganze Familie bringt ein Zügle der Firma Funk-Touristik die Gäste von einem Betrieb zum anderen. Die Firma Kibele bietet Kutschfahrten an, und Hans-Dieter Buchmüller lädt wie schon bei der ersten Leistungsschau 2010 alle Kinder- und Jugendliche ein zu einer Fahrt durchs Gewerbegebiet auf seinem Traktor mit großer Sitzfläche.

Reichlich Musik gehört ebenfalls zur Leistungsschau dazu. So spielt von 13 bis 17 Uhr die Band „Strandgut“ aus Friedrichshafen auf dem Gelände der MS Bearing in der Wiesentalstraße. Lagerfeuerstimmung und coole Musik sind hier laut Ankündigung angesagt. Eröffnet wird die Veranstaltung ja um 11 Uhr bei der Zimmerei Störkle, hier schließt sich ein Weißwurstfrühschoppen mit der Bigband „Groove Doctors“ an. Der Akkordeon-Club Meckenbeuren unterhält die Gäste ab 13 Uhr bei Getränke Riegger, ab 15 Uhr sind die Musikanten der „Brasserie“ bei der Firma Ecko zu hören. Der Spielmannszug Kehlen ist von 11.30 bis 12 Uhr bei Getränke Riegger und von 12.30 bis 13 Uhr bei der Firma Ecko vertreten. Mit Spannung wird dort um 16.30 Uhr die Verlosung aus der Gewerbegebiets-Rallye erwartet