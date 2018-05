Lehrer aus Meckenbeuren sorgen für Ohrwürmer

Beschwingte Klänge und bekannte Ohrwürmer erklingen beim nächsten Liebenauer Konzert am Sonntag, 13. Mai, im Schloss Liebenau. Das zwölfköpfige Salonorchester „Cappuccino“ nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in die Salonmusik der 20er-, 30er- und 40er-Jahre. Beginn ist um 16 Uhr.

Das Salonorchester „Cappuccino“ besteht aus Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule Meckenbeuren und wurde aus Spaß am Musizieren und einem Faible für die Salonmusik gegründet. Es knüpft damit an die Tradition der Wiener Kaffeehausmusik an. Musik zum Zurücklehnen, Genießen und zum Mitsummen. Unter der musikalischen Leitung von Richard Nickel erwartet die Besucher eine unterhaltsame Mischung, die gute Laune macht. So erklingen der Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehar und der Paso Doble „Tempo, Tempo“. Für den richtigen Wiener Schmelz sorgt Gesangssolist Lüder Schubert mit seiner wandlungsfähigen und mitreißenden Stimme bei Titeln wie „Man müsste Klavier spielen können“ oder „Das gibt’s nur einmal“.

Durch die Liebenauer Konzertreihe möchte die Stiftung Liebenau vor allem Menschen mit Handicap den Zugang zur Musik ermöglichen. Menschen mit Behinderungen haben oft aus organisatorischen Gründen nicht die Möglichkeit, ein Konzert zu besuchen. Deshalb soll die Musik zu den Menschen kommen.