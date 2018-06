LED-Beleuchtung zieht in der Halle in Buch ein

Im März 2014 ist die Gemeinde Meckenbeuren mit dem European Energy Award (eea) ausgezeichnet worden. Bei dem Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren wurden alle kommunalen Klimaschutzaktivitäten erfasst und bewertet. Weiterhin strebt die Gemeinde an, durch gezielte Maßnahmen Energie zu sparen. So wurden Liegenschaften untersucht und Einsparpotenziale erfasst – etwa dass in der Sporthalle Buch die Beleuchtung noch auf dem technischen Stand des Baujahrs ist und mit Leuchtstoffröhren betrieben wird. Im Rahmen eines Förderprogramms zur Umrüstung bestehender Beleuchtung auf LED erhielt die Gemeinde eine Zuschusszusage und ließ vom i-Plan GbR Ingenieurbüro für Elektrotechnik aus Stuttgart eine wirtschaftliche Beleuchtungsanlage für die Halle in Buch planen. Sie kann sowohl in den einzelnen Hallenteilen als auch in der Gesamthalle unabhängig voneinander geschaltet werden. Die Anwesenheitserfassung erfolgt über je zwei Präsenzmelder pro Hallenteil. Die Beleuchtung wird auf fünf Sollwerte eingestellt. 200 Lux für Regelbetrieb, Schulsport und Training, 300 Lux für Training, 400 bis 600 Lux für Training und Wettkämpfe, beides letztere abgestimmt auf die Sportart. Die automatische Einschaltung erfolgt bei Anwesenheitserfassung automatisch mit 200 Lux. Bei zeitlicher Überschreitung signalisiert die Anlage durch Reduzierung der Leuchtstärke, dass die freigegebene Trainingszeit abgelaufen ist. Nach weiteren zehn Minuten regelt die Beleuchtung auf ein Minimum von etwa 5 Lux herunter, so dass Personen problemlos die Halle verlassen können.

Die Arbeiten für die Umrüstung der Beleuchtung wurden von der Verwaltung an eine Bieterliste mit zehn Fachfirmen inklusive fünf ortsansässigen Firmen ausgeschrieben. Zur Submission im Dezember 2014 lag lediglich ein Angebot vor, einhellig billigte der Gemeinderat, die Arbeiten für 115 000 Euro brutto an die Firma Kessler (Bald Waldsee) zu vergeben. Die Verwaltung rechnet mit etwa 27 000 Euro Zuschuss über das Förderprogramm des Bundes. (ce)