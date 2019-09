„Leckerer“ Kinderkleiderflohmarkt in Kehlen

Kleider, Schuhe, Spielzeug und einfach alles, was das Kind so braucht, hat es beim Kinderkleiderflohmarkt am Samstag in Kehlens Karl-Brugger-Halle gegeben. Und zum Schluss ganz leckeren Kuchen von den Turnerfrauen aus Kehlen. Denn dorthin fließt auch der Erlös aus den Einnahmen. Darüber freute sich die Trainerin der Cheerleader, Claudia Podiebrad, die diese, wie auch Silke Födisch die Turnerjugend, fit macht. Eine Tumbling-Matte soll es geben, die den rund 50 Kindern und Jugendlichen, das Trainieren der Saltos und Flick-Flacks leichter macht, sicherer und erfolgreicher. Mit ihnen freut sich das Flohmarktteam, zu dem auch die Kuchenfrauen gehören, die hier in diesem Team schon zwölf Jahre lang ihren Dienst tun. Monika Esposito war die Kuchenchefin. Sie geht zum Jahresende in den wohlverdienten „Kuchenruhestand“. Mit ihr sagen Tanja Stocker und Nicole Weishaupt Aufwiedersehn. 35 Kuchen liefern bei jeder Veranstaltung diejenigen, die den Erlös erhalten und diese gehen wahrlich weg wie warme Semmeln. Auch auf Bäcker Stefan Müller zählten die Frauen beim Flohmarkt und sagten herzlich „Dankeschön. Dieses sagen Sabine Kugler-Heisig und Sandra Steinhauser auch all ihren 40 Helferinnen und Helfern im großen Flohmarktteam und dem Hausmeister Dieter Diemers, der zum Jahresende seinen Dienst beendet. Auf dem Foto das eingespielte Team: die Kuchenfrauen (von links) Tanja Stocker, Marina La Grange, Jeanette Rietzler, Susanne Ratzmann, Andrea Weber und Monika Esposito. Foto: wie