Was das Wichtigste im Leben sei, fragte Pfarrer Peter Steinle die acht Jugendlichen aus dem letzten Konfirmanden-Jahrgang 2019/20 der Evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren, die sich am vergangenen Sonntag, 13. Juni in der Schlosskirche Friedrichshafen von ihm haben konfirmieren lassen. „Das Wichtigste ist für viele Menschen im Moment das:“, erklärte er und zog eine überdimensionale Spritze mit der Aufschrift „BIONTECH“ hervor.

In der Konfirmation, führte Pfarrer Steinle weiter aus, gehe es aber nicht um Medizin, sondern um Lebenssinn und Lebensglück. Deshalb wolle er seine Konfirmanden lieber mit einer anderen Spritze impfen, nämlich mit „BIBELTECH“. Jedem der Jugendlichen wolle er mit einem eigenen Bibelspruch, nämlich dem Konfirmationsspruch, ein gesundes Gottvertrauen einimpfen. Denn der persönliche Glaube sei ein so genannter Resilienzfaktor: „Wer auf Gott vertrauen kann, der geht stärker durch die Stürme und Krisen des Lebens als jemand, der keinerlei Trost und Hoffnung haben kann.“

Pfarrer Steinle verwies auf die dramatischen Szenen beim Fußballspiel zwischen Dänemark und Finnland am Vortrag, bei dem ein Spieler bewusstlos zusammengebrochen war und auf dem Platz wiederbelebt werden musste: „Viele Spieler und Zuschauer haben in dieser Situation angefangen zu beten. Der dänische Trainer ist zum Gebet sogar auf die Knie gesunken. Wohl dem, der dann beten kann!“

Insgesamt wurden im Mai und Juni 50 Jugendliche aus zwei Jahrgängen in sieben Festgottesdiensten an drei Orten konfirmiert. Die Anmeldung für den nächsten Konfirmanden-Jahrgang 2021/22 beginnt Ende Juni.