Leben teilen – Thema des Katholikentages 2022

Stefanie Teufel, unsere Dekanatsreferentin, teilte am 12. Mai mit 20 Frauen im Gemeindehaus St. Maria Meckenbeuren ihre Impulse/Gedanken/Anregungen zum oben genannten Thema. Wir alle sind Teil einer Gemeinschaft, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, durch Freundschaften, auch unter anderem im Frauenbund miteinander verbunden und teilen somit unser Leben mit anderen – egal in welchen Situationen – wir brauchen einander und werden getragen von anderen. Jede konnte ihre Sichtweise zum Thema darlegen, festgemacht an Gegenständen, die in der Mitte lagen. Wer teilt gewinnt, die Gemeinschaft gibt Halt und trägt uns durch Hoffnungen, Sehnsüchte, Glück, Sorgen, Trauer und Leid. Die Meditation zur Mantelteilung des heiligen Martins zeigte symbolträchtig auf, dass wir alle einen bunten „Lebensmantel“ tragen, aus vielerlei Stoffen gewebt (Sackleinen, Brokat, Samt, Seide, Baumwolle etc.) – in kräftigen hellen Farben gehalten für die guten Lebenszeiten, in dunklen Farben für die schweren Tage – ein wahres Patchworkensemble. Wichtig ist, dass in allen Lebenslagen Gottes Liebe wie ein dicker roter Faden sich durch alle Stoffe und Farben hindurch drückt, uns Halt und Stütze ist und aufzeigt: Ich bin für Dich da! Ein schöner Wortgottesdienst rundete den Nachmittag ab, so dass alle gestärkt nach Hause gingen. Danke an Frau Stefanie Teufel und alle Teilnehmerinnen.