Lange ersehnt: Ende Oktober zieht die Meckenbeurer Feuerwehr in ihren neuen Anbau

Wenn am Ende nicht doch noch etwas dazwischenkommt, steht als Bauende für den Anbau des Feuerwehrhauses Ende Oktober im Terminkalender der Gemeinde. Das teilte die Pressesprecherin auf Anfrage mit. Beim Bahnhofsfest konnten sich die Meckenbeurer schon einen ersten Eindruck von den Räumen machen. Jetzt wird fleißig weiter am Innenausbau gearbeitet.

Dicke Kabel baumeln in vielen Räumen von der Decke. In den Sanitärräumen fehlen Waschbecken und Toiletten. Die große Fahrzeughalle ist noch leer. Nur große Absaugrohre und Versorgungsleitungen lassen schon erahnen, dass hier später einmal Einsatzfahrzeuge stehen sollen. Da gibt es noch viel zu tun.

Das ist der Eindruck, den Besucher von ihrer Besichtigungstour Ende August mitgenommen haben. Trotzdem ist schon bis ins Detail festgelegt, was wo einmal hin soll. „Hier oben lagern wir Dinge, die wir nur selten brauchen, wie das Material für Feste.“ Ein Feuerwehrmann, der die Gäste anlässlich des Bahnhofsfestes durchs Haus führt, lässt Bilder vor dem geistigen Auge der Besucher entstehen. In die Räume darunter soll alles, was im Einsatzfall schnell aufgeladen werden muss.

Ein sehr wichtiger Raum liegt hinter der großen Halle. Hier werden die Einsatzmeldegeräte, die die einzelnen Feuerwehrleute im Ernstfall zum Dienst rufen, gewartet und gepflegt. In die zentral gelegene Umkleide sollen die Spinde. Von da geht es in einen Raum, wo Einsatzkräfte darauf warten, auf die Fahrzeuge aufzusitzen, um zum Einsatz zu fahren. „Hier könnte im Notfall auch ein Krisenstab arbeiten“, schildert der Wehrmann. Im Ernstfall sollen alle Fäden in der neuen Einsatzzentrale zusammenlaufen. Große Fenster gewähren von hier guten Überblick.

Aber bis das alles in Betrieb genommen werden kann, gibt es noch viel zu tun. „Den Winter über wird die Feuererwehr damit beschäftigt sein, alles einzurichten“, erläutert Lisa Heinemann, Pressesprecherin der Gemeinde.

Die Zentrale muss hergerichtet werden, die Funktechnik wird installiert, die Kleiderkammer eingeräumt. Atemschutz, Möblierung, Hallenanzeigen – es gibt noch einiges zu tun. „Die neuen Räumlichkeiten sollen Schritt für Schritt in Betrieb genommen werden“, beschreibt Lisa Heinemann das weitere Vorgehen. In den neuen Anbau soll auch die DLRG als Mitglied der Blaulichtfamilie einziehen.

Eine offizielle Eröffnungsfeier des Anbaus mit Gästen ist im Frühjahr 2022 vorgesehen. „Bis dahin ist alles eingerichtet und der Neubau vollumfänglich einsatzbereit“, verspricht Pressesprecherin Lisa Heinemann.

Noch im Sommer hatte der Zeitplan etwas optimistischer ausgesehen. „Ich gehe davon aus, es wird Herbst also September“, meinte Ortsbaumeister Axel Beutner in der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses vor der Sommerpause. Als Gründe für die Verzögerungen nannte Beutner einen Corona-Ausfall bei einer zentralen Firma und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterial. Auch stark steigende Stahlpreise erwiesen sich als Problem.

Auf die Erweiterung und Erneuerung des Feuerwehrhauses haben die Altvorderen lange gewartet. „Da kommt es auf ein paar Monate nicht mehr an“, hatte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel schon in der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses getröstet.