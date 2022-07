Lang ersehntes Benefizkonzert wird in Meckenbeuren Wirklichkeit

„Musik ist unser Leben“, unter diesem Motto laden Grundschule und Musikschule Meckenbeuren am Donnerstag, 7. Juli, um 18.30 Uhr zu einem Konzert in die Turnhalle bei der Albrecht-Dürer-Schule ein. Das gemeinsame Event war bereits für das Jahr 2020 geplant, und die Kinder brachten sich mit großer Begeisterung bei der Vorbereitung ein. Riesige Enttäuschung damals, als die Termine aufgrund der Pandemie mehrfach verschoben und schließlich das Konzert abgesagt werden mussten.

„Endlich kann das gemeinsame Konzert nun stattfinden, alle sind wieder mit Begeisterung bei den Proben dabei und hoffen auf viele Gäste“, so Musiklehrerin Margret Baumann. Da die Corona-Lockerungen erst zu Ostern in Kraft traten, musste nun in Rekordzeit neu geplant und eingeübt werden. Seitens der Musikschule wirkt die Band „Just Sax and Friends“ unter der Leitung von Jörg Scheide mit.

Den Schülerchor der Albrecht-Dürer-Grundschule leitet Margret Baumann ebenso wie den eigens für das Konzert zusammengestellten Projektchor. Dieser setzt sich zusammen aus Eltern, Lehrern, Betreuerinnen aus der Schule wie Schulsozialarbeit. Die Bewirtung beim Konzert übernehmen die Fördervereine der beiden Bildungseinrichtungen. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt der musikalischen Ausstattung von Musikschule wie Grundschule zugute.