Landesmeisterschaften: SV Brochenzell holt mehrere Titel

Die Bogenschützen des SV Brochenzell sind mit insgesamt fünf Medaillen von den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes zurückgekehrt. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in der Disziplin Bogen Halle in Ditzingen.

Gleich dreimal sicherte sich der SVB Gold. Bei den Blankbogenschützen konnte sich in der Jugendklasse Malte Philipp mit 418 Ringen gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Ebenso erreichte auch Tamino Offermann den ersten Platz: In der Herrenklasse gewann er mit 498 Ringen den Titel. Sehr erfolgreich war zudem Jürgen Offermann, der Vater von Tamino. Er trat in der Masterklasse an und heimste mit 517 Ringen die dritte Goldmedaille für den Schützenverein Brochenzell ein.

Mit der Mannschaft durfte sich das Trio dann noch über den Vizemeistertitel freuen. Knapp den Sieg verpasste auch Leonie Leichert. Sie errang mit 442 Ringen in der Blankbogen-Schülerklasse den zweiten Rang. Immerhin eine Urkunde bekam Franka Kübele, die mit 420 Ringen auf dem fünften Platz landete. „Erwähnenswert ist hierbei noch, dass dies für die beiden Schülerinnen die erste Teilnahme bei einer Landesmeisterschaft war“, berichtete der SV Brochenzell in seiner Mitteilung.

Andreas Gudelj geht leer aus

Leer ging Andreas Gudelj aus. „Er kam leider nicht in Schwung“, skizzierte der SVB. Bei den Compoundschützen reichte es für ihn in der Masterklasse nur zu 553 Ringen und Platz elf.