Landesmeisterschaften: Medaillenflut für Brochenzeller Bogenschützen

Vier Titel und acht Medaillen – das ist Ausbeute der Bogenschützen des SV Brochenzell bei den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes in Murrhardt. Im 3D-Bogenschießen haben elf SVB-Schützen damit ihre Klasse unter Beweis gestellt und sich in dem Feld von 180 Teilnehmern in verschiedenen Bogenklassen erfolgreich behauptet.

Bei Wettkämpfen am vergangenen Wochenende waren am Samstag vier Brochenzeller Schützen im Einsatz. Das beste Ergebnis gelang Klaus Barié mit dem Instinktivbogen. Er gewann mit 271 Ringen in der Seniorenklasse die Silbermedaille. Martin Schupp sicherte sich bei den Herren mit 221 Ringen die Bronzemedaille. Bei den Compound Herren landeten Olaf Nessensohn mit 432 Ringen und Andreas Gudelj (430 Ringe) auf den Rängen fünf und sechs.

Jürgen Offermann mit Tageshöchstergebnis

Am Sonntag starteten dann die Blankbogenschützen. Malte Philipp wurde hier mit 327 Ringen in der Schülerklasse Landesmeister. In der Juniorenklasse gewann Tamino Offermann mit 368 Ringen vor seinem Vereinskameraden Leon Christ (258 Ringe) die Goldmedaille. Auch in der Klasse Blankbogen Master gab es laut Vereinsmitteilung einen Doppelerfolg für den SVB: Jürgen Offermann siegte überragend mit dem Tageshöchstergebnis von 394 Ringen vor Vereinskollege Ljubomir Zivadinovic (378 Ringe). Bei den Herren schaffte es SVB-Schütze Roman Hartmann (361 Ringe) auf das oberste Podest. Dirk Lippemeyer (316 Ringe, vierter Platz) komplettierte das hervorragende Gesamtergebnis der SVB-Schützen.