Laienspieler laden ein zu „Currywurst und Pommes“

Drei Esoteriktanten, drei Manager und drei Mönche – und was in drei Wochen alles so passieren kann, erlebt Penny die Wirtin von der Currywurst Bude an der Autobahn. Das Stück von Frank Pinkus und Nick Walsh, stammt aus dem Jahr 1997 und begeisterte schon auf vielen Bühnen. Die Laienspielgruppe Meckenbeuren hatte es vor 19 Jahren auch schon mal im Programm. Anja Zürn stand damals wie heute auf der Bühne.

An ihrem Kiosk sieht Penny Aufreißer, Fußballfans und Familien Rast machen. Alle sind auf dem Weg irgendwohin. Bauarbeiter, Rentner und Penner – die Stammgäste vom Büdchen mischen kräftig mit. Nach drei Wochen treffen sich auf dem Rückweg viele an der Wurstbude wieder. Doch inzwischen hat das Schicksal die Karten völlig neu gemischt.

Die Laienspielgruppe Meckenbeuren lädt in diesem Jahr zu „Currywurst und Pommes“ - zu satirischen Momentaufnahmen am Rand einer deutschen Autobahn ein. „Es ist wieder völlig neu für mich – eine andere Regie, eine andere Rolle. Die Zutaten für „Currywurst und Pommes“ sind jetzt ganz andere“, schildert Anja Zürn. Regie führt bei der aktuellen Inszenierung in Meckenbeuren Robert Bagehorn, der von sich selbst sagt: „Ich mag keine feststehenden Texte.“ „Macht euch euren Text mundgerecht“, fordert er die Akteure von der Laienspielgruppe auf.

Das ist vor allem für neue Darsteller im Ensemble eine Herausforderung. Mit Witz und Humor turnen die Akteure durch ihre Rollen. Eine Esoteriktante (Verena Damoune-Lutz) erzählt farbig und mit wunderhübschem französischen Akzent von „trrrrommmmeln und piiiiinseln“ im Seminar. Zwei aus dem Altersheim vor Schwester Mechthild geflohene Rentner beklagen sich bei Penny über das Essen: „kein Waldorf-Salat“. Fußballfans, lädiert von der Randale im Station, kehren zu einem Bier bei Penny ein. Mönche schwärmen vom Helene Fischer Konzert. Bei Currywurst und Pommes blickt der Zuschauer am Autobahn-Kiosk in ein buntes Kaleidoskop von lustigen, tragischen und berührenden Geschichten. „Das muss schneller hintereinander kommen. Ihr könnt das“, spornt Regisseur Bagehorn die Schauspieler bei der Probe an. „Wir haben die Texte aktualisiert und entstaubt“, erzählt Bagehorn. Die Instagramm-Familie kennt 2020 bei der Jagd nach Klicks kein Pardon. Das gab es 1997 in dieser Form wohl weniger. Zeitlos ist der Opa, der ins Altersheim abgeschoben wird. Bauarbeiter, Penner, zerstrittene und neu zusammengewürfelte Paare sorgen in der Episodenkomödie auf jeden Fall für viel Spaß. Besonders wichtig sind Bagehorn stimmige Übergänge: „Ich habe zwei Tage im Kaffee gesessen und Namensschildchen hin und her geschoben“, erzählt er von den Schwierigkeiten, die 28 Szenen des Stücks so zu besetzen, dass jeder der 17 Darsteller noch genug Zeit zum Umziehen hat. Nur noch wenige Proben trennen die Laienspielergruppe von der Premiere am 20. März.

Die Zuschauer können sich auf viel Spaß freuen, auf skurrile Typen in tollen Kostümen, auf eine Wurstverkäuferin, die ihre Gäste zu nehmen, auszunehmen und zu lenken weiß und auf Charaktere, die schließlich doch ganz anders sind als erwartet. „Currywurst mit Pommes“ gibt es im Kulturschuppen allerdings nur auf der Bühne: Wer nach dem Theater Appetit auf den Fast-Food-Klassiker bekommen hat, muss fremdfuttern gehen. Das kriegen wir am Gleis 1 nicht hin“, räumt Margot Fischer-Reiser von der Laienspielgruppe ein.