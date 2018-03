Lachen ist ein Pflaster für die Seele

Einen Vortrag zum Lachen gab es am Samstag beim Meckenbeurer Frühstückstreff. Zum 21. Mal hatte das Organisationsteam, bestehend aus evangelischer Kirchengemeinde, katholischem Frauenbund, dem Landfrauenverband, den Lebensräumen für Jung und Alt sowie der Seniorenkreise Kehlen und Meckenbeuren, zu der beliebten Veranstaltung eingeladen und mit der Verpflichtung von Referent Michael Falkenbach wieder einmal alles richtig gemacht. „Schenke der Welt ein Lächeln, und der Tag gehört dir – mit Humor gegen Stress“ lautete der Titel des Vortrags, und angesichts des permanenten Dauerlachens der Besucher müsste für jeden von ihnen der Rest des Tages eigentlich stressfrei verlaufen sein.

Humortherapeut und Mentaltrainer Falkenbach erzählte einen Witz nach dem anderen und ließ den zahlreichen Zuhörern im voll besetzten Gemeindehaus St. Verena kaum Zeit zum Luftholen. Da blieb kein Auge trocken. Knapp 140 Gäste, vornehmlich Frauen, waren nach Kehlen gekommen und genossen zunächst ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Zutaten und fair gehandeltem Tee und Kaffee. Musikalisch unterhalten wurden sie dabei von der Band „Just sax and friends“, einer Formation der Musikschule Meckenbeuren unter der Leitung von Jörg Scheide.

Hommage an einen der schönsten Berufe der Welt

Nach der Begrüßung durch Ingrid Daub, Lebensräume für Jung und Alt, sprach Bürgermeisterin Elisabeth Kugel einführende Worte. „Er (Michael Falkenbach) hat wohl einen der schönsten Berufe der Welt, gleich nach dem der Bürgermeisterin“, freute sich Kugel auf den Vortrag.

Als Michael Falkenbach schließlich das Mikrofon übernahm, sorgte schon der Anblick seiner leuchtend roten Krawatte, auf der sich unzählige gelbe Smileys tummelten, für erstes Schmunzeln. Nachdem er als ausgebildeter Psychologe zum „Warm- up“ einige Psychologenwitze zum Besten gab, war der Bann endgültig gebrochen. Es folgte eine überaus kurzweilige Mixtur aus Witzen, Sprüchen, Anekdoten, Tipps und Lebensweisheiten. Humor verhelfe den Menschen schnellstmöglich zu einer anderen Sichtweise und ermögliche allein durch den Perspektivenwechsel eine gewisse Distanz zu so manchem Problem, erklärte Falkenbach.

Die Menschen, vor allem die Deutschen, neigten dazu, alles schwarzzusehen und zu meckern. Entweder ist es zu heiß, zu kalt, zu leise, zu laut oder „die Nacht war wieder so dunkel“. Hier riet der Humortherapeut, die kindliche, unverbogene Herangehensweise an Dinge zu reaktivieren. Im Gegensatz zu Erwachsenen (sechs bis achtmal) lachen Kinder 400- bis 600 mal am Tag. Ein herzhaftes Lachen setze eine Fülle an chemischen Reaktionen im Körper frei und könne sogar Selbstheilungskräfte aktivieren.

„Humor will entperfektionieren. Sie sind gut, so wie Sie sind. Sie könnten noch viel schlimmer sein“, gab Falkenbach allen Besuchern mit auf den Weg und empfahl allen eine heitere Gelassenheit.