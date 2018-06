Lärmaktionsplan kommt in die Gänge

Mit einem sehr plastischen Vergleich hat Bürgermeister Andreas Schmid jüngst im Gemeinderat die neueste Entwicklung in Sachen Lärmaktionsplan skizziert. „Das Kind lebt“, bezog er sich auf Fortschritte hin zur Umsetzung – „wir müssen nur noch die Nabelschnur entfernen.“

Heißt übertragen: Nachdem es seit der Billigung des Lärmaktionsplanes im Mai 2012 „nur“ mit Gesprächen zwischen Kommune und Behörden (Landratsamt/Regierungspräsidium) voran gegangen war, sollen die Bürger lärmmindernde Maßnahmen nun konkret erfahren. Und zwar an insgesamt vier Abschnitten: Was im Norden des Gemeindegebietes und Straßennetzes mit einer frohen Kunde verbunden ist – wird doch der Abschnitt Eschach Straße 11 bis 25 in Langentrog auf Vorschlag von RP und Landratsamt mit ins Tempo-30-nachts-Programm aufgenommen. Was in Liebenau dann für den Bereich zwischen Abfahrt Berger Halde und Lindauer Straße 39 gilt. Hier hatte die Gemeinde Tempo 30 nachts für den Abschnitt Lindauer Straße 29 bis 51 (Gasthaus „Hirsch“) beantragt – was gegenüber der jetzt zu realisierenden Strecke eine Verschiebung bedeutet. Im Ortskern wird es den nächtlichen Lärmschutz zwischen Ravensburger Straße 21 und Hauptstraße 75 geben sowie im Bereich zwischen Hauptstraße 109 und EVS-Weg (was gar über die Gemeinde-Hoffnung hinaus geht, die bis Hauptstraße 151 gelautet hatte).

An drei Punkten hingegen scheinen die Meckenbeurer Vorstellungen nicht durchsetzbar: Demnach wird es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer zwischen Siglishofen und Reute geben. Ebenso wenig scheinen die Betroffenenzahlen eine Beschränkung auf 70 km/h herzugeben, wie es die Gemeinde für die Bundesstraße 467 zwischen Liebenau und Hirschach wollte.

Und: Das Ansinnen, das Ortseingangsschild in der Ravensburger Straße weiter nach Norden zu verschieben, wird ebenfalls aufgegeben. Hier das Recht auf zügige Fahrt, dort der Lärmschutz – auf diese Abwägung hatte die Verwaltungsbank stets hingewiesen. Abermals aufgegriffen hat sie in der Ratssitzung der Bürgermeister unter Hinweis auf anderweitige Maßnahmen („Flüster- asphalt“) mit dem Bonmot, dass es sich nicht um ein „Geschwindigkeits-Reduktionsprogramm, sondern um ein Lärm-Reduktionsprogramm“ handle. Und als Referenzgröße kommt hierbei eben der Zahl der Betroffenen mit Blick auf die Lärmgrenzwerte entscheidendes Gewicht zu.

Praktische Umsetzung

Und jetzt? Geht es in die praktische Umsetzung wie Ordnungsamtsleiter Kai-Joachim Ginser auf SZ-Anfrage erläutert. So werden bereits Standorte für die Schilder erkundet und auch über deren Eigenschaften (nachts leuchtend?) nachgedacht. Hier dürfte es wohl noch eine Verkehrsschau geben, wie denn auch die Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde aussteht. Da mit der aber schon im Vorfeld die Abstimmung erfolgt ist, sollte es sich dabei um eine „Formsache“ handeln, so Ginsers Hoffnung.