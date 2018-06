Kuschelkurs mit Tettnang – „no more“

Das Rathaus ist gestürmt, der Schultes entmachtet. Doch zuvor hat Andreas Schmid kräftig ausgeteilt und nur kleine Spitzen einstecken müssen – bei einem Event, das eine Stunde lang den ersten Stock des Rathauses doch ansehnlich mit Menschen füllte.

Von den Hangenweible, den Schussenbole und der Narrenzunft Brochenzell waren sie ebenso gekommen wie vom Fanfarenzug Brochenzell. Sie trafen im Haus auf farbenfrohe Hippies, in die sich – in fantasievoller Manier – die Rathaus-Mitarbeiter verwandelt hatten. Angeführt wurden sie von Schultes Schmid, der mit „Meckenbeuren first“ die Maxime vor der Brust trug.

Und der im Wahljahr (siehe Artikel auf der Seite zuvor) auch nur an zwei Punkten Gegenwind bekam: So fragte Brochenzells Zunftmeister Ralf Müller an, ob die Planungen fürs Bildungszentrum tatsächlich schon abgeschlossen seien – denn nicht miteinbedacht wurde offenbar, dass auch die Lehrer mit Autos anreisen. Seine Erkenntnis: „Ums Rathaus rum einen Parkplatz zu suchen, dauert oft länger als das, was man im Haus zu erledigen hat.“

Dass Kehlens Schussenbole kreativ im Erfinden von Orden sind, stellte Zunftchef Berthold Sommerfeld unter Beweis. Ein spezielles Windrädle hatte er für Schmid dabei – als „Zunftstubenbeschleunigungs-Orden“ für die weiter wartenden Brochenzeller Freunde. Wenn sich das Rädle drehe, solle es im Rathaus in Erinnerung rufen, dass es auch mit dem Narren-Vereinsheim vorangehen müsse.

Auf Sommerfeld sollte Schmid in seiner Retourkutsche später zurückkommen. Zunächst aber knüpfte er am großen Bild, in dem „Metropolen wie Meckenbeuren“ ihren Platz finden – eben unter dem Slogan „Meckenbeuren first“.

Was den USA ihr Mexiko ist, machte der fast schon Entmachtete für die Schussengemeinde in der Montfortstadt aus. „Was ist eigentlich mit Tettnang los?“ fragte er unschuldig in die Zuhörerrunde, um dann drei Probleme aufzuzählen, die Meckenbeuren mit seinem „Oberlieger“ habe. Das beginne damit, dass die Tettnanger „gnadenlos unseren Bahnhof missbrauchen – weil sie keinen eigenen haben. Hier könne mit einem Eintrittsgeld Abhilfe geschafft werden.

Problemlage 2: „Das Wasser fließt von oben nach unten“ (ungenanntes Beispiel: der Ramsbach). Da hilft nur eines: „Ich befehle, dass das Wasser andersherum fließt“, so allgewaltige Schultes, den noch eins plagte – „dass die Tettnanger auf unseren Straßen fahren“. Sollte hier eine Maut nicht möglich sein, müsse es heißen: „Mr. Walter, build up the wall.“ Denn wie beim großen Vorbild aus Übersee, sei die Mauer natürlich vom Verursacher zu bezahlen.

Was den Blick wieder auf Berthold Sommerfeld richtete – wohnt der doch auf Tettnanger Gemarkung. „Wenn die Mauer kommt, Herr Somerfeld, dann sind Sie hinter der Mauer“, adressierte Schmid die Worte gleich mal an den (dann) „Ex-Zunftmeister“.

