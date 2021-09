Kurze Auszeit vom Alltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem geistlichen Impuls und dem Segen durch Herrn Pfarrer Scherer machten sich am Sonntag, 12. September 2021, 23 Frauen mit dem Katholischen Frauenbund Meckenbeuren auf den Jakobusweg von Meckenbeuren nach Nonnenhorn. Bei strahlendem Sonnenschein führte der Weg über Obermeckenbeuren nach Tettnang und nach einer kurzen Besinnung in der Georgskapelle durch den Tettnanger Wald zum Schloß Gießen. Über Gattnau ging es weiter zur Antoniuskapelle mit einem herrlichen Ausblick auf den Bodensee und die Alpen. Bei der Ankunft in Nonnenhorn hatten die Pilgerinnen 21 km zurückgelegt. Nach einer gemütlichen Kaffeepause fand der Tag seinen besonderen Abschluss mit einer wunderschönen Fahrt auf dem Schiff nach Friedrichshafen und mit der BOB wieder nach Hause.