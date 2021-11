Kulturschuppen Meckenbeuren sagt alle Termine ab

Karteninhaber, die an den neuen Terminen keine Zeit haben, können ihr Ticket bis zum 22.Dezember 2021 im Rathaus während der allgemeinen Öffnungszeiten bei Lena Ritter unter Telefon 07542 / 40 32 32 oder per E-Mail an

zurückgeben und erhalten den Kaufpreis per Überweisung zurück erstattet.