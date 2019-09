Kulturschuppen feiert zehnten Geburtstag

Wer hätte das vor 142 Jahren gedacht, dass aus dem Güterschuppen an Meckenbeurens Bahnhof einmal ein Kulturschuppen wird, der schon in den ersten zehn Jahren 40 000 Gäste anlockt, Gäste wie Künstler begeistert und den Kulturfreunden eine Heimat bietet. Kein Muss sei es für die Gemeinde, in Kultur zu investieren, aber eine vornehme Pflicht, die menschliche Potenziale fördere, Lebensqualität biete und ganz besonders wertvoll sei.

Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel hat am Sonntagnachmittag auf die Anfänge zurückgeblickt und sich gefreut, dass viele Gäste zum zehnten Geburtstag des Kulturschuppens ans Gleis 1 gekommen sind. „Die Laienspieler suchten einen ständigen Spielort“, fasste sie zusammen. „Der Kulturkreis wollte nicht ständig zwischen Halle und Gemeindehaus wandern.“ Eine Lösung musste her und der Güterschuppen rückte in den Blick. Ein Förderverein wurde gegründet, mit Rudolf Göggerle als Vorsitzendem, und ein beispielhafter Einsatz begann, mit vielen ehrenamtlichen Helfern, die nicht nur gefordert, die in unsagbar vielen Stunden kräftig zugepackt haben und es noch immer tun. Zum Vorbild machte Bürgermeisterin Kugel diesen großen Einsatz und sagte allen Dankeschön.

„Scho im Provisorium sind d’Leit in Schare komme“, frohlockte Ingrid Koch charmant und herzlich von Meckenbeurens Kulturbühne, auf die sie, „als Tettnangere ganz sche neidisch isch“. Sie machte Rudolf Göggerle zum Großvater und Max Jung zum Urgroßvater der Kulturfamilie und „alle Beteiligten zu Eltern von dem Kind“. 30 Jahre lang führte Jung den Kulturkreis an, war und ist, wie seine ganze Familie, mit großem Einsatz und Herzblut dabei. „Wir werden gelobt ob der Location und gerne weiterempfohlen. Das zeigt, was wir für ein Schmuckstück hier haben“, freute er sich im Interview mit Bernadette Pahn von der Bürgerservice Meckenbeuren GmbH BMG. Sein Dank galt auch Bürgermeister a. D. Roland Weiß und dem Gemeinderat, der bei diesem Schritt einst viel Mut bewies.

Auf Höhepunkte und Flops schauten die Beiden mit Rudi Sterk, dem zweiten Vorsitzenden, der seit 25 Jahren zusammen mit Helene Göbel und seinem Team das Programm erstellt. Stolz schauten sie auf die vielen Künstler – auf die regionalen und die professionellen. Von Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle über Ulrich Kienzle oder Tango Five bis Heinrich del Core, die Smokies oder Thin Mother, die einen „Dauerauftrag in Meckenbeurens Kulturprogramm haben“. Und auf 40 000 Gäste im Kulturschuppen am Gleis 1, bei den Veranstaltungen von Kulturkreis und der BMG, den Schulen, Vereinen oder Gruppen. „Die Kultur hat ihren Stammplatz erhalten“, waren sie sich einig und stolz darauf, „wie viele Leute sie um sich haben, die aktiv dabei sind“. Diese holte sich die Bürgermeisterin auf die Bühne. Den Vorsitzenden Harald Assfalg und sein Vorstandsteam und all die treuen Helfer und Seelen, die dem Kulturschuppen Leben einhauchen, ein Herz geben und ihn zum schönsten Treffpunkt der Kulturen machen.

„Monstrum oder notwendiges Minimum“, habe einst eine Überschrift in der Schwäbischen Zeitung gelautet, schloss Pahn. „Ein Schmuckstück ist daraus geworden, welches man bewahren muss“. Musikalisch sorgten die „Just Sax and Friends“ der Musikschule für beste Unterhaltung. Und bei den Anregungen, die die Bürgermeisterin gerne mitnahm, lag der Schwerpunkt darauf, die Jugend anzulocken und natürlich: „Die Klimaanlage.“