Kulturschuppen bietet „Zauberer von Oz“ tolle Bühne

Reges Treiben herrscht im Kulturschuppen. Die Jugend der Laienspielgruppe Meckenbeuren bringt am Wochenende den „Zauberer von Oz“ auf die Bühne. Die Gäste dürfen sich auf eine gefühlvolle Inszenierung freuen. Mit viel Leidenschaft wird für die Premiere am Freitag geprobt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Die Proben laufen auf Hochtouren. Da und dort wird noch gefeilt, die Inszenierung aber, vom „Zauberer von Oz“, sie steht. Zum ersten Mal treten die Kinder und Jugendlichen im Alter von fünf bis 18 Jahren im Kulturschuppen auf die Bühne und sind begeistert. „Sie fühlen sich wie im echten Theater. Hier auf dieser Bühne ist das ein ganz anderes, beeindruckendes Gefühl für sie“, sagt Kathrin Ruess, die diese Gruppe leitet und von Sandra Marschall bei der Regieführung unterstützt wird. Die Möglichkeiten im Kulturschuppen haben auch die guten Geister hinter der Bühne für sich genutzt. Mit technischen Raffinessen und baulichen Feinheiten setzt das Team um Raphael Thiel die Arbeit der jungen Künstler ins perfekte Bild.

Viel wird von den Schauspielern gefordert, tauchen sie doch in die gefühlsbetonte Welt dieser Geschichte ein, in der es für den Selbstbewussten heißt, sich in die Rolle des Feiglings zu fügen oder aber Mut zu zeigen, auch wenn das Lampenfieber steigt.

Leidenschaft ist gefragt, wenn Dorothy, die mit Onkel Henry, Tante Em und Hund Toto in Kansas lebt, vom Sturm ins fremde Land geschleudert wird und dort ganz ohne eigenes Zutun, die blauen Mümmler von der Schreckensherrschaft der bösen Osthexe befreit. Blechmann lernt sie kennen, der sich so sehr ein Herz wünscht und die Vogelscheuche Krähenschreck, die sich nichts sehnlicher wünscht als etwas Verstand. Zusammen mit Löwe Hasenherz, dem mächtigen Feigling ziehen die Vier los ins Land des Zauberers von Oz, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. Der aber will eine Gegenleistung und erst nachdem das so unterschiedliche Terzett die böse Westhexe aus dem Weg geräumt hat, will er ihnen ihre Wünsche erfüllen. Ob ihnen das wohl gelingen wird? Das verraten die 22 jungen Schauspieler am Wochenende bei ihren Aufführungen im Kulturschuppen.

Was für die deutschsprachigen Mitteleuropäer Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen sind, das ist für viele US-Amerikaner diese Erzählung vom Zauberer von Oz. Weltweit bekannt wurde das Stück durch viele Verfilmungen. (wie)