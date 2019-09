Kulturkreis spendet für die Drachenkinder

Meckenbeuren (scht) - „Auf einmal zupften mich zwei kleine Jungen am Ärmel, jeder hatte zwei Euro in der Hand“, erzählt Harald Assfalg vom Kulturkreis. Ihr Plan: Die Jungs wollten ihr Taschengeld spenden. „Da läuft es dir eiskalt den Rücken runter,“ beschreibt Harald Aßfalg den für ihn bewegenden Moment mit dieser Meckenbeurer Familie.

Mit dem Sammeldöschen für die Radio-7-Dachenkinder war der Mann vom Kulturkreis Ende August beim 38. Bahnhofsfest unterwegs. Die Runde machten die Spendendosen auch bei den Hobbykünstlern aus den drei Partnergemeinden Meckenbeuren, Langburkersdorf in Sachsen und Kehlen in Luxemburg, die während des Festes ihre Kunstwerke im Kulturschuppen ausstellten. „Wir verlangen keine Standgebühr, aber wir freuen uns über eine Spende für die Radio-7-Drachenkinder“, hatte der Veranstalter, der Kulturkreis Meckenbeuren mit den Künstlern vereinbart. Eine weitere Spendendose stand bei der Getränkebewirtung. Für die Radio-7-Drachenkinder wanderten viele Münzen und Scheine ins Döschen. Die Aussteller zeigten sich freigebig. „Einer steckte zehn Prozent seines Umsatzes rein. Das waren immerhin 55 Euro für die Drachenkinder“, erinnert sich Aßfalg. „Wir zählten das Geld und merkten, die Arbeit die wir in die Ausstellung gesteckt haben, hat sich gelohnt“, berichtet Rudi Sterk vom Kulturkreis. Die Auszählung unter sechs Augen ergab zum Schluss das stolze Ergebnis von 629,51 zugunsten der Drachenkinder.

Schon vorher war ein stattlicher Betrag zusammengekommen. Statt Gastgeschenk brachte die Gemeinde Kehlen in Luxemburg einen Scheck über 1000 Euro für die Drachenkinder-Aktion mit. Langburkersdorf beteiligte sich mit weiteren 100 Euro für den guten Zweck. Schon vor der Hobbykünstlerausstellung hatte der Kulturkreis Meckenbeuren beschlossen: „Wir spenden 777 Euro für die Drachenkinder.“ Die Gemeinde Meckenbeuren legte 223 Euro drauf, damit auch aus der Schussengemeinde ein voller Tausender in den Spendentopf wandern konnte. „Wir sind stolz, so einen Kulturkreis zu haben“, betonte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel bei der Spendenübergabe. Die Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden zeigt für sie: „Gemeinsam geht mehr.“

Summa summarum konnten Kulturkreis und Bürgermeisterin in dieser Woche einen Scheck über 2729,51 für überreichen. „Vielen Dank im Namen der Drachenkinder“, bedankte sich Jürgen Balzer von Radio 7 für die tolle Spende: „Es ist immer wieder eine schöne Überraschung, wenn man sieht, wie viele Menschen etwas für Kinder tun.“