Kulturbühne serviert Süßes nicht nur für die Ohren

Sie will besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer aufführen: Christina Rommel. Die Musikerin ist derzeit mit ihrer Band auf Tour und gibt in ganz Deutschland Konzerte mit einem Hauch aus Schokolade, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Freitag, 26. Oktober, steht die Pop-Sängerin auf der Kulturbühne am Gleis 1 in Meckenbeuren. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Während Christina Rommel und Band an dem Abend facettenreich die Bandbreite ihres Könnens präsentieren, bereitet ein Chocolatier Köstlichkeiten aus Schokolade, die von Schokoladenmädchen serviert werden. „Ein Festival für alle Sinne“ verspricht der Veranstalter in der Pressemitteilung. Viele bekannte Rommel-Songs wurden speziell für die Tour schokoladig-rockig oder cremig-sanft neu verpackt und versprechen echten deutschen Rock/Pop für Genießer. Höhepunkte der Show – neben vielen anderen – sind natürlich die Rommel-Hits „Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“. Sie sind Tribut, Liebeserklärung und persönliches Geständnis an die wichtigste süße Nebensache der Welt.