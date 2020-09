Kultur am Gleis 1 startet nach der Corona-Pause wieder durch

Das Programm

Am Montag, 28. September, lädt der Kulturkreis zu einem Vortrag: Der Historiker Ulrich Büttner spricht über „Die politische Kultur der USA“. Das Thema ist angesichts der in Amerika im November anstehenden Wahlen besonders aktuell. Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro. „Bei den Vorträgen des Konstanzer Historikers stiegen die Zuschauerzahlen von Veranstaltung zu Veranstaltung“, weiß Rudi Sterk vom Kulturkreis.

Ebenfalls eine Fangemeinde hat der Satiriker und Kabarettist HG Butzko, der am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr mit seinem neuen, dem elften Programm „aber witzig“ im Kulturschuppen auftritt. Der Künstler verspricht Kabarett – ein bisschen anders. Butzko beschäftigt in seinem Programm mit der Frage: Was ist ein Computervirus gegen ein echte Pandemie? Oder er beschäftigt sich mit dem Problem: Was nützt die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst?

Karten kosten im Vorverkauf bei Schreibwaren Gresser 15 Euro, Telefon 07542 / 47 11.