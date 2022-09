Die Band Spirit of Smokie eröffnet am Samstag, 17. September, das neue Programm von Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren. Die Band wird Songs wie 2Living Next Door to Alice „zu neuem Leben erwecken“, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt. Karten gibt es im Vorverkauf im Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542 / 936244 oder unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren. Foto: Veranstalter