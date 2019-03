Kultur am Gleis 1 : Mit Vollgas geht’s ins Jubiläumsjahr

Theater, Comedy, Vorträge, Flohmärkte und Kunstausstellungen – im neuen Programm von „Kultur am Gleis 1“ ist im Jubiläumsjahr für jeden Geschmack etwas dabei. Wichtig ist dem Organisationsteam des Kulturkreises aus Helene Göbel, Rudi Sterk und Jochen Wiesner: „Es stehen wieder ganz viele Künstler aus der Region auf der Bühne

Premiere hat schon am kommenden Wochenende das „Schwäbische Paradies“ der Laienspielgruppe Meckenbeuren. Wer am Freitag oder Samstag keine Karten mehr bekommt, hat am 5. und 6. April noch eine Chance. Im Mai tritt dann „Der Heiler von Mecka“ auf die Bühne im Kulturschuppen. Die Theatergruppe Kehlen präsentiert die Komödie um den unkonventionellen Landarzt Dr. Bacchus vom 10. bis zum 12. Mai.

Musik für jeden Geschmack

Musikfreunde kommen im Sommer und Herbst voll auf ihre Kosten. Den Anfang macht hier die Coverband „Rabbits Revenge“ am 27. April. Die kennen viele schon vom Bähnlesfest oder von der City of music in Friedrichshafen. Die fünf alten Hasen aus dem Raum Tettnang spielten auch schon als Vorgruppe der „spider-murphy-gang. Im Kulturschuppen spielen sie den Sound der letzten 30 Jahre. Oldie Fans kommen auch am 12. Oktober auf Ihre Kosten, wenn „Thin Mother“ ebenfalls eine Tettnanger Band am Gleis 1 zur 9. Oldie Night aufspielt. Dann gibt es vor der Bühne auch ordentlich Platz zum Tanzen.

Bekannt aus dem Fernsehen ist „Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“. Virtuos spielen die Vier auf über 20 Instrumenten Jazz, Blues Folk und Heimatlieder – einfach skrupellose Hausmusik verspricht das Programm „Nix wie No“ am 29. Mai. „Die Fans der Gruppe rufen uns ständig an, und fragen, wann die mal wieder kommen“, berichtet Rudi Sterk vom Kulturkreis. In dem Jahr, in dem der neue Kulturschuppen sein 10tes Jubiläum feiert, ist die Zupfkapelle wieder dabei.

Zu Gast aus Berlin ist am 22. Juni „The Pokes“, angekündigt als Berlin´s Folk-Punk-Band Nr. 1. Das Gastspiel wurde möglich, weil die Künstler bei den Mitgliedern des Kulturkreises übernachten können.

Reinhold Beckmann, im Fernsehen als Sportreporter und Talkmaster unterwegs, erzählt am 20. September mit Musik und seiner Gitarre aus seinem Leben.

Der Mann mit der roten Klarinette, Otto Kaplan, stammt aus Gerbertshaus. Seine Fans im Kulturschuppen entführt „Ottos Five O´Clock Jazzband“ am 28. September mit traditionellem Jazz auf eine musikalische Reise nach New Orleans, Chicago und New York.

Die Musikschule trägt mit dem Schlagzeugkonzert am 23. Mai und mit „Rock meets Jazz“ am 25. Mai. zum musikalischen Programm im Kulturschuppen bei.

Comedy und Vortragskunst

(Bodensee-)schwäbisch lustig präsentieren Ingrid Koch und Günther Bretzel „Alldag s´Gleiche am 4. Mai. Am 18. Mai lädt Uli Böttcher unter dem Titel „Ich bin viele“ zu einer Reise durchs Universum ein. Katie Freudenschuss entdeckte Dagmar Regenscheit für den Kulturschuppen: „Sie ist schnell frech, kann gut singen. Ich freue mich auf einen temporeichen Abend!“ Einfach Compli-Katie steht am 18. Oktober auf dem Programm.

Mit vielen spannenden Hintergrundinformationen über die Geschichte und Kultur ferner Länder schildert der Historiker Ulrich Büttner am 20. Mai und am 28. Oktober seine Reisen nach China und nach Russland. Büttner ist in Konstanz Leiter des Bildungszentrums der Diozöse und macht dort auch Stadtführungen.

Ein absolutes Muss ist im Kulturschuppen auch die Ladies Kultur-Nacht mit Flohmarkt und der Band „Leise Beben“ aus Meckenbeuren.

Zauberhaft wird es auf der Bühne, wenn am 13. Juli der Mentalmagier Andy Häussler seinen sechsten Sinn beweist.

Kunst kommt am Gleis 1 natürlich nicht zu kurz. Im Rahmen des Bahnhofsfestes beginnt am 24. August die Hobbykünstlerausstellung, die die drei Partnergemeinden Meckenbeuren, Kehlen in Luxemburg und Langenbürgersdorf aus Sachsen dieses Jahr am Bodensee präsentieren. Statt Gastgeschenken gibt es dieses Mal einen Scheck und eine Spendenaktion für die Radio 7 Drachenkinder.