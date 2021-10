Kürbisgeister und Kürbiskünstler können punkten

Im Ravensburger Spieleland ist wieder Kürbiszeit. Noch bis zum 31. Oktober, können sich kleine und große Gäste über kostenlose Kürbis-Schnitz- und Malkurse, leckere Kürbisgerichte sowie eine Prämierung der schaurig schönsten Kürbisse freuen, wie das Spielalnd mitteilt.

Kleine Kürbis-Fans haben bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, ihre selbst geschnitzten oder bemalten Kürbis-Kunstwerke im Ravensburger Spieleland abzugeben und bekommen dafür als kleines Dankeschön eine Ravensburger Überraschung. Bewundert werden können die mitgebrachten Kürbisarbeiten am Fahrzeugparcours in der Grünen Oase. Die kreativsten Exemplare werden am Ende von einer Jury prämiert und haben die Chance auf außergewöhnliche Gewinne wie einen Erlebnistag auf einem Bauernhof, einen Trettraktor, einen Familieneintritt ins Ravensburger Spieleland für 2022 oder ein Spielepaket „Bauernhof“ von Ravensburger.

Wer selbst kreativ werden möchten, kann am 10., 30. und 31. Oktober von 11 bis 16.30 Uhr an den kostenlosen Kürbis-Schnitzkursen mit den Experten vom Stotz Hof teilnehmen. Am Sonntag 17. und 24. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, können kleine Künstler ihre Kreativität beim Kürbis-Malkurs unter Beweis stellen. Die Kurse finden im Eventzelt im Themenbereich „Kunterbunte Spielewelt“ statt und werden kostenlos angeboten.

Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland für Abenteuer, Spiel und Action für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeitparks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich 400 000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten – und erleben dabei unvergessliche Familien-Momente. Ergänzt wird das Angebot seit 2016 von einem Übernachtungsangebot im parkeigenen Feriendorf mit 50 Ferienhäusern, 16 Forscher-Zelten und 40 Caravan-Stellplätzen.