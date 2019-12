Kritik an Parkplatzplänen für Seniorenwohnungen

Fahren Senioren weiter Auto oder brauchen ältere Menschen weniger Parkplätze in der Nähe ihrer Wohnung? Für das an der Faberstraße geplante Gebäude mit einer Arztpraxis und 14 Seniorenwohnungen sind insgesamt 23 Stellplätze geplant. Für die Senioren-Wohnungen soll es zwei Stellplätze weniger geben als sonst bei Neubauten vorgeschrieben. Der Bauherr beantragte dafür eine Befreiung, über die im technischen Ausschuss lebhaft diskutiert wurde.

Senioren haben weniger Fahrzeuge als andere Mieter begründet der Bauherr seinen Antrag und beruft sich dabei auf eine Vorschrift nach der es eine unnötige Härte sei, für Seniorenwohnungen ebenso viele Stellplätze wie für andere Wohnungen zu verlangen.

Auch für die Arztpraxis ist der Parkraum knapp kalkuliert. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist, wie Patrik Gohl vom Bauamt erläuterte, für jeweils 25 bis 30 Quadratmeter Praxisraum ein Stellplatz vorgeschrieben. Hier würde, wie Patrick Gohl vom Bauamt erläuterte, der Spielraum der Stellplatzverordnung genutzt und für jeweils 30 Quadratmeter ein Stellplatz kalkuliert. Das ergibt vier Stellplätze für die Arztpraxis. Gerechnet werde auch mit Patienten aus der Nachbarschaft – insbesondere aus dem benachbarten Altenheim St. Josef – hieß es dazu in der Sitzung.

Die insgesamt geplanten 23 Stellplätze liegen bis auf drei Plätze entlang der Faberstraße. In die Planung einbezogen, wurden auch drei bereits vorhandene Stellplätze des am benachbarten Altenheim St. Josef gelegenen Parkplatzes. Das Alten- und Pflegeheim St. Josef wird von der St. Anna Hilfe betrieben, die zur Stiftung Liebenau gehört.

Anette Mayer (BUS) bemängelte, dass in der Nähe der geplanten 14 Altenwohnungen keine Einzelhandelsgeschäfte liegen. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel lobte dagegen den Standort, da Arzt, Kirche und Seniorenheim in der Nähe seien.

Ingrid Sauter (SPD) kritisierte das knappe Parkraumangebot und eine Doppelbelegung der Parkplätze am Altenheim: „Nur vier Stellplätze für die Arztpraxis und Senioren kriegen auch Besuch“. Es handele sich nicht um eine Doppelbelegung, da diese Stellplätze für das Altersheim nicht erforderlich gewesen wären, erläuterte Gohl dazu. Er erinnerte daran, dass es beim Antrag des Bauherren, um eine Stellplatzbefreiung für die Seniorenwohnungen gehe.

„Ab wann ist man Senior“, wollte Karl Gälle (CDU) wissen. Dazu gäbe es keine Legaldefinition klärte Gohl. Auch die Lage der meisten geplanten Parkplätze entlang der Faberstraße wurde kritisiert. Josef Sauter (CDU) fand die Anordnung „einfallslos“. „Sind das seniorengerechte Parkplätze“, wollte Sauter außerdem wissen. Dass diese Plätze direkt auf die Straße führen und dass rückwärts ausparken auf die Faberstraße schwierig werden könne, kritisierte auch Karl Gälle (CDU): „Aus dem Parkplatz rausfahren ist wie aus einer Garage raus fahren“.

Ingrid Sauter (SPD) gab darüber hinaus zu bedenken, dass die Faberstraße überdies sehr eng sei, und dass derzeit auch entlang der Faberstraße geparkt würde. Sie regte ein Halteverbot in der Faberstraße an, wenn rückwärts auf diese Straße ausgeparkt würde. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel bezeichnete die geplanten Parkplätze als sehr einsichtig. Halteverbotsschilder entlang der Faberstraße sind aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich, denn wenn dort Stellplätze wären, könne am Straßenrand ohnehin nicht geparkt werden.

Letztendlich regte der technische Ausschuss mit einer Enthaltung an, die Parkplatzanordnung zu überprüfen. Dem Antrag auf Verringerung der Stellplätze für die Seniorenwohnungen stimmte der technische Ausschuss einstimmig zu.