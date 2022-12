Krippenspiel in Brochenzell begeistert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Krippenfeier in Brochenzell hat auch in diesem Jahr die Herzen der vielen Besucher bewegt. Das Krippenspiel war als Schattenspiel gestaltet. Kinder aus dem dritten Schuljahr hatten seit Anfang Dezember unter der Leitung von Jenny Berlinger, Martina Jäger, Steffi Rädler und Verena Meszparos (auch Orgel) für diese Aufführung geprobt.

Thematisch stand die Suche nach einer Herberge für Josef und Maria im Vordergrund. Das Duo Brigitte und Erich Brielmaier spielten die passenden Lieder zu den einzelnen Szenen. Unter den Trompetenklängen von Miriam Würtele und Anita Strobel verkündete der Engel die Geburt des Erlösers. In den Fürbitten machten die Kinder deutlich, dass Jesus uns noch heute in den Menschen begegne, die Not leiden. „Hilf uns, die Not der anderen zu erkennen, wo wir gebraucht werden“, so deren Bitte. „Schenke uns ein offenes Herz für Situationen und Menschen, durch die du uns begegnen möchtest“ war eine weitere Bitte. Die jungen Mitwirkenden wurden zum Schluss mit großem Applaus für die gelungene Feier belohnt. Weitere Fotos siehe unter www.se-meckenbeuren.de/jakobus.