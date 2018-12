Krippenausstellung: Erlös kommt Häfler helfen zugute

„Mit dieser Krippe hat alles angefangen“, erzählt Jürgen Rauch, der die Krippenausstellung auch in diesem Jahr organisiert hat. „Irgendwann habe ich für unsere Krippenfiguren einen Stall gebaut.“ Dann kamen Jahr für Jahr immer neue Figuren dazu, die Rauch im Kloster Kellenried anfertigen ließ. Auch die Krippenbilder hinter Glas fanden viel Beachtung. Der Krippenbauer Josef Rom verlegte die Handlung der biblischen Geschichte in eine Slum-Hütte und nach Afrika. Der Tettnanger will damit auf die Not in Afrika hinweisen. Den Erlös der Ausstellung will Familie Rauch der Aktion Häfler helfen, einer Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung und der Kirchen, stiften. Foto: Karin Schütrumpf