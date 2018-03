Kriminalhauptkommissar Köstlinger informiert

Die Schüler möglichst früh über die Gefahren im Netz aufzuklären, hält der Präventionsbeauftragte am Bildungszentrum Meckenbeuren, Robert Di Lauro, für äußerst wichtig. Und so war vergangenen Woche Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger einmal mehr Gast an der Schule, um unter dem Motto „verklickt“ für die Nutzung und den Umgang mit den sozialen Medien zu sensibilisieren. „Ziel muss es sein, dass ihr weder zu Opfern noch zu Täter werdet“, sagte der Präventionsbeamte des Bodenseekreises einleitend. Im Dialog mit den Schülern zeigte Peter Köstlinger anhand von Fallbeispielen auf, was im sicheren und gefahrlosen Umgang mit den sozialen Medien zu beachten ist: „Wenn euch etwas passiert ist, holt euch Hilfe, von wem auch immer“, riet der Kriminalhauptkommissar den aufmerksam zuhörenden Schülern. Denn Täter in diesem Bereich würden immer weitermachen und es werde für sie erst dann schwierig, wenn Erwachsene mit hineingenommen würden, so seine Erfahrungen. Dass die im Netz lauernden Gefahren auch den Schülern dieser Altersklasse bereits bewusst sind und dass sie sich auseinanderzusetzen haben, zeigte sich in den beiden Schulstunden mit Präventionsbeauftragten immer wieder.