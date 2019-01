Kriechströme haben im Rathaus nichts verloren

Am und im Rathaus tut sich seit Herbst 2017 und noch bis Jahresende 2019 so einiges. Insgesamt vier bauliche Maßnahmen treffen aufeinander beziehungsweise werden zur Mitte dieses Jahres auch mal parallel abgewickelt.

Los ging es im Herbst 2017 mit Malerarbeiten, die dem Brandschutz dienten und bis ins Frühjahr 2018 andauerten. An den Metallkonstruktionen der großen Fensterfronten wurden die Beschichtungen abgekratzt und durch einen Anstrich der Feuerwiderstandsklasse F30 ersetzt. Die Wände wurden gleich mitgestrichen.

Der „Löwenanteil“ aber kommt der Modernisierung der Elektro- und Datentechnik zu, die mit Maßnahmen des Brandschutzes einhergeht. Die Ertüchtigung hat vor allem Kabel und Netzwerk im Auge.

Bei der Ortsbegehung mit der SZ erinnern sich Samuel Schier (IT-Service) sowie Rudolf Mayer und Johann Sauter aus dem Liegenschaftsamt an die Anfänge der Großmaßnahme, die derzeit auf 519 000 Euro veranschlagt ist. Die Summe resultiert aus der Schätzung, die von Brutto-Baukosten von 444 000 Euro ausgeht – zuzüglich 75 000 Euro als Honorare für das planende Büro.

Am Anfang war das Flackern

Flackernde PC-Monitore hier, Kriechströme da, die messbare elektrische Spannungen an Geräten und Gerätegehäusen verursachten – ein Gutachten deckte die Schwachpunkte auf, nachdem in den mittlerweile bald 35 Jahren des Betriebs (Rathauseinweihung 1985) immer mehr Elektroinstallationen und Datenverarbeitungsgeräte ans bestehende Netz angeschlossen worden waren.

Stammte die Elektroverkabelung aus der Mitte der 80er Jahre, so war die Datenverkabelung in der Mitte der 90er Jahre dazu gekommen. Jetzt werden beide auf den neuesten Stand gebracht – durch Arbeiten, die großteils von der Firma Stotz aus Ravensburg (Angebotspreis 327 000 Euro) und Datentechnik Moll aus Meckenbeuren (70 000 Euro) ausgeführt werden.

Dass dabei die Brandschutzvorschriften und VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik) einzuhalten sind, versteht sich. Zumal im April 2017 eine Brandverhütungsschau auf die Defizite hingewiesen hatte: Brandabschnitte sind durch Abschottungen von Kabeldurchführungen zu bilden. Alle Verkabelungen sind aus den Fluren in die Büros zu verlegen und neue Brandabschnittstüren einzubauen. Die Installation einer Brandmeldeanlage gehört dazu.

Eingesetzt haben die umfangreichen Arbeiten im September im Dachgeschoss. Das freigewordene Notariat wurde als erstes umgebaut, in seine Räume ist das Hauptamt übergesiedelt – und wird dort bleiben. Dessen Räumlichkeiten wiederum dienen nun als Ausweichquartier: Wer von dem Umbau betroffen ist, findet hier interimsweise Unterkunft – oder auch im Fraktionszimmer, das derzeit die Gemeindekasse „beherbergt“.

LED statt Glühbirnen

Dem Rathaussaal haben sich die Handwerker vor und nach Weihnachten angenommen – also in der sitzungsfreien Zeit. Nicht nur die Verkabelung ist hier neu und kaum zu entdecken: „Die Kabel so gut wie möglich zu verstecken“, wie es Samuel Schier formuliert, das ist gerade im Sitzungssaal durchaus gelungen. Das Augenmerk richtete sich zudem auf die Leuchtmittel (LED statt zwölf 500-Watt-Glühbirnen), die Medientechnik und die Akustik im Saal. War bisher der Ton vor allem über die Mikrofone selbst vernehmbar, so soll die Anlage mit zehn Lautsprechern (statt zwei) für mehr Verständlichkeit sorgen.

Neue Elektroverteiler, neue Netzwerkverteiler, neue Verkabelung mit neuen Wegen – was tatsächlich dahinter steckt, hat sich zumeist erst gezeigt, wenn die Decke offen ist. Dass dann etliche Umplanungen anstanden, will Johann Sauter nicht verschweigen, war doch auf die vorliegenden Elektropläne eher selten Verlass.

Dauern dürften die Arbeiten, die derzeit im Obergeschoss angekommen sind, bis Jahresende. Bis Spätsommer soll der Verwaltungsbereich auch im Erdgeschoss modernisiert sein, dann kommen Gemeindebücherei und Polizeiposten an die Reihe. Auch für sie gilt, dass der Umbau bei laufendem Betrieb erfolgt. „Eine Herausforderung“ nennen dies Sauter, Mayer und Schier – darf doch keine fünf Minuten der Strom ausfallen.

BLICK

Ein Anbau am Rathaus hat am Mittwochabend den Gemeinderat beschäftigt: Dabei ging es um eine Fluchttreppe, die das Rathaus in Buch als zweiten Rettungsweg benötigt. Die Stahlkonstruktion soll am Balkon des Sitzungssaales anschließen und gemeinsam mit dem Treppenturm ausgeschrieben werden, der ans Schloss Brochenzell als zweiter Rettungsweg angebaut werden muss (die SZ berichtet noch).

Maßnahme Nummer vier am Rathaus betrifft die Umgestaltung der Außenanlagen. Im Oktober hatte der Gemeinderat beschlossen, die Arbeiten für 181 700 Euro an die Firma di Sanza aus Ravensburg zu vergeben. Enthalten darin: Rechtwinklig hin zur Max-Eyth-Straße sollen fünf Parkplätze entstehen. Den Hauptanteil aber machen die Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten aus. Der in die Jahre gekommene Pflasterbelag aus Porphyr wird ersetzt, da er nicht mehr verkehrssicher sei. Bis zum Mai 2019 soll die Maßnahme beendet sein, bei der im Bereich rund um den Brunnen der Auftakt erfolgt.