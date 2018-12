Kreis-CDU lobt „drei hervorragende Kandidaten“

Die CDU hat bei ihrem Bundesparteitag in Hamburg Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin gewählt. Paul Ziemiak ist neuer Generalsekretär. Auch drei Delegierte der CDU Bodenseekreis nahmen am Wochenende an dem Parteitag in Hamburg teil, wie die CDU Bodenseekreis mitteilt.

Neben den Wahlen zum Bundesvorstand und der Beratung zu mehr als 200 Anträgen, ging es auch um die Europawahl im kommenden Jahr. Neben David McAllister (Spitzenkandidat der CDU Deutschland zur Europawahl) waren auch Manfred Weber (Spitzenkandidat der EVP im Europäischen Parlament) und der Europaabgeordneten für den Bodenseekreis, Norbert Lins, nach Hamburg gekommen.

Die Delegierten vom See bezogen die Stimmung der Mitglieder des Kreisverbandes in ihre Wahlentscheidung zur neuen Vorsitzenden der CDU Deutschlands mit ein, wie Volker Mayer-Lay, Kreisvorsitzender im Bodenseekreis und selbst Delegierter, berichtet. Aufgrund des knappen Wahlausgangs und der Tatsache, dass „drei hervorragende Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Stärken“ kandidierten, hoffen die Christdemokraten vom See darauf, dass neben Annegret Kramp-Karrenbauer auch Friedrich Merz und Jens Spahn die Bundes-CDU in tragenden Rollen in die Zukunft begleiten, heißt es weiter.