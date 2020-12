Kreativwerkstatt der Stiftung Liebenau erhält Spende für Möbel

Die Kreativwerkstatt der Stiftung Liebenau hat eine Spende in Höhe von 1100 Euro von der HypoVereinsbank erhalten, das teilt die Stiftung mit. Der Spendenscheck wurde aufgrund der Corona-Pandemie bei einem virtuellen Treffen überreicht.

In der Kreativwerkstatt können sich Menschen mit Behinderungen künstlerisch entfalten. Seit vielen Jahren bestehe ein enger Kontakt zur HypoVereinsbank, heißt es in der Mitteilung. Und eigentlich habe der jährliche Besuch in der Adventszeit schon Tradition, denn Nadine Span von der Filiale in Ulm und Heiko Schmidt, Filialleiter in Ravensburg, seien große Fans der Kreativwerkstatt. Auch wenn ein persönlicher Besuch vor Ort in diesem Jahr nicht möglich sei, gab es doch ein Treffen. Denn nicht nur Meetings sondern auch Spendenübergaben können online stattfinden. So konnten die Künstlerinnen und Künstler mit ihren guten Bekannten in Kontakt treten. Die Freude beim Wiedersehen über den Bildschirm sei laut Stiftung groß gewesen.

Volker Hecht, Regionalbereichsleiter Baden-Württemberg/Schwaben, war zum ersten Mal dabei. „Von der Zusammenarbeit mit der Kreativwerkstatt habe ich bisher nur Gutes gehört. Umso mehr freut es mich, dass wir die Künstlerinnen und Künstler mit einer Spende unterstützen können,“ wird er zitiert.

Einen Wunsch, wofür das Geld eingesetzt werden soll, gebe es auch schon: gemütliche Gartenmöbel für die Terrasse. Mit Hilfe der Spende könne dieser nun erfüllt werden.