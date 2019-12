Kreativwerkstatt der Stiftung Liebenau erhält eine Spende

In der Kreativwerkstatt der Stiftung Liebenau haben die Filialleiter der HypoVereinsbank Ravensburg, Lindau und Ulm einen symbolischen Spendenscheck überreicht, wie die Stiftung mitteilt. Aus dem bundesweiten Programm „Wir für die Region“ fließen demnach 800 Euro in die Arbeit der Kreativwerkstatt Rosenharz. Mit 200 Euro unterstützt die Bank zudem die Ausbildung im Berufsbildungswerk Ravensburg.

Die farbenstarken Bilder der Künstler sind in den Hypovereinsbankfilialen Ravensburg, Lindau und Ulm zu sehen. „Danke für deine Sonne“, begrüßte Klaus Klug, Filialleiter Lindau, die Künstlerin Agnes Monninger. Ihre in warmen Farben gemalten Bilder hängen in den Filialen, erinnern an lichte Sommertage. „Das ist ein Geschenk“, bestätigte auch der Ravensburger Filialleiter Heiko Schmidt. Mit ihrer Spende fördert die HypoVereinsbank die Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Ein Teil geht an das Berufsbildungswerk Adolf Aich zur Förderung der Auszubildende in der Hauswirtschaft. In der Kreativwerkstatt dient die Spende dazu, die Vorräte für die Malarbeiten aufzufüllen. Stefan Fricker von der Liebenau Teilhabe dankt: „Sie unterstützen uns dabei, die Wünsche der Künstler zu erfüllen.“