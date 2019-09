Kreativität findet hier ihren Raum

Die Jugendkunstschule Meersburg lädt wieder Kinder ein, sich künstlerisch auszutoben und ihre Talente zu zeigen. Einige Kurse starten wieder demnächst in Meckenbeuren, kündigt die Jugendkunstschule in einem Schreiben an.

Das Kinder-Atelier der Jugendkunstschule richtet sich an Kunstschulneulinge ab vier bis zu sieben Jahren. Es findet immer mittwochs um 14.30 Uhr im Kunstraum des Bildungszentrums Buch statt. Jedes Kind bringt dabei besondere Begabungen und Talente mit. Das Kinder-Atelier ist offen für Kindergarten- und Vorschulkinder und fördert nachhaltig deren kreative Entwicklung. Die Kinder bekommen hier einen Raum, um spielerisch verschiedene Farben, Materialien und gestalterische Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen.

Mittwochs um 16 Uhr heißt es ab 2. Oktober zudem „Malen und Gestalten I“ für Schulkinder ab acht Jahren. Im Vordergrund steht hier das mutige Experimentieren mit verschiedenen Mal-, Zeichen- und Collagetechniken. So werden nach und nach die Grundlagen der Gestaltung kennengelernt. Das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten und die Lust, sich auszudrücken, werden weiterentwickelt. Dozent ist der Grafik-Designer Mark Jones.

Das „Malen und Gestalten II“ für Schüler ab zehn Jahren findet um 17.30 Uhr statt. Mit dem Sehen und Wahrnehmen beginnt das Erfassen von Formen und Objekten, heißt es in der Vorschau der Jugendkunstschule weiter. Durch vielfältige Zeichenübungen wird das Auge für Proportionen geschult. Stillleben mit Alltagsgegenständen, Gesichts- und figürliche Studien sowie perspektivische Übungen sind der Ausgangspunkt für Experimente mit verschiedenen Farbtechniken. Auch hier ist der Dozent Mark Jones.

„Arbeiten mit Ton“ heißt es dann ab Mittwoch, 9. Oktober, und ab Freitag, 11. Oktober, jeweils ab 14.15 Uhr im Technikraum des Bildungszentrums. Dieser Kurs mit der Dozentin Doris Braun richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Es werden Tiere und Gebrauchsgegenstände (Vasen, Schalen, Übertöpfe) aus Ton geformt und dabei die verschiedenen Aufbautechniken erlernt.

Die „Künstlerklasse“ für junge Leute ab 14 Jahren trifft sich immer freitags um 16 Uhr ab dem 8. November. Die Schüler haben hier die Gelegenheit, eine Ateliersituation zu erleben und zu entdecken, in der sie selbst Ideen zur Kunst finden, umsetzen und schließlich auch in regelmäßigen Ausstellungen in der Volksbank in Tettnang der Öffentlichkeit zeigen. Der Künstler Hubert Kaltenmark – Kulturpreisträger des Bodenseekreises – ist begleitend dabei, wenn die Schüler Projekte entwickeln und ihr eigenes Denken einfließen lassen. Dank Spenden der Volksbank fallen für diese Gruppe keinerlei Materialkosten an.