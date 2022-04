Am Sonntag, 1. Mai, um 11 Uhr, wird das Sinfonieorchester Friedrichshafen in St. Verena Werke von Mendelssohn, Suk, Arenski und Bloch spielen – Der Erlös kommt medizinischer Hilfe in der Ukraine zugute.

Sonntags lud die Familie Mendelssohn zu Hauskonzerten. In der Berliner Wohnung spielten Musiker der Stadtkapelle, berühmte Solisten und die eigenen Kinder. Felix trat mit Geige und Klavier auf und dirigierte schon mit 12 Jahren eigene Werke, darunter seine zweite Sinfonie für Streicher.

Laut Mitteilung wird diese Sinfonie das Benefizkonzert des Sinfonieorchesters Friedrichshafen eröffnen. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos, das Orchester bittet um Spenden für die medizinische Hilfe in der Ukraine. Ärzte des Klinikums Friedrichshafen organisieren Transporte mit dringend benötigtem Verbandsmaterial und Medikamenten für die Ukraine. Diesem Projekt kommt der Erlös der Matinée zugute.

Unter der Leitung von Joachim Trost führen die Streicher des Orchesters Kostbarkeiten der Kammermusik auf. Neben Mendelssohns Streichersinfonie gehört dazu die Serenade von Josef Suk. Dieser hatte sein Studium am Prager Konservatorium bereits abgeschlossen, als ihm sein Professor und späterer Schwiegervater Antonín Dvořák einen Rat gab: Er solle ein Werk in reinen Dur-Tonarten schreiben, seine Musik sei zu schwermütig. Suk komponierte daraufhin die Serenade für Streicher. Sie ist leichtfüßig und leuchtet in den Farben böhmischer Volksmusik, die sie romantisch moduliert und teils kontrapunktisch verschränkt.

Der russische Komponist Anton Arenski war ein Freund und Bewunderer Tschaikowskis. Als dieser plötzlich an der Cholera starb, widmete ihm Arenski sein zweites Streichquartett in a-moll. Es greift unter anderem eine Melodie der „Legende“ aus Tschaikowskis Kinderliedern auf. Später bearbeitete Arenski den Satz für Streichorchester als „Variationen über ein Thema von Tschaikowski“.

Ernest Bloch gilt als Begründer der jüdischen Konzertmusik. In seinem Zyklus „From Jewish Life“ für Cello und Klavier von 1924 bezog er sich weniger auf jüdische Melodien, sondern strebte danach, die Leidenschaft, Komplexität und Ausdruckskraft des jüdischen Geists zu erfassen. Am ersten Mai ist daraus das „Prayer“ mit Solist Frank Westphal zu hören. Er ist Stimmführer der Celli im Sinfonieorchester, unterrichtet an verschiedenen Musikschulen in der Region, ist als Solist und Kammermusiker unterwegs und spielt im Symphonieorchester Vorarlberg.